Noctua NA-VC1 to niewielki sprzęt dla fanów druku 3D

Noctua rozszerza swoje portfolio. To jednak nadal nie są wyczekiwane chłodzenia i wentylatory nowej generacji. Tym razem mowa o małym gadżecie dla fanów druku 3D.

Noctua to jedna z tych firm w świecie PC, których nie trzeba przedstawiać chyba nikomu. Producent ten kojarzony jest od lat z najcichszymi, a przy tym najwydajniejszymi na rynku wentylatorami oraz coolerami CPU. Trudno też przejść obojętnie obok ich charakterystycznej, beżowo-brązowej kolorystyki.

Noctua NA-VC1 oferuje szereg zabezpieczeń zwiększających bezpieczeństwo i może pracować w temperaturze do 60 °C

Jednak wraz z popularyzacją zestawów AiO oraz postępem czynionym przez konkurencję, Noctua zaczyna powoli odstawać. Co prawda firma pracuje nad kolejnymi generacjami chłodzeń, ale ich premiera co i rusz jest opóźniana. Zamiast tego na rynek trafiają niszowe akcesoria. I tym razem mowa o kolejnym z nich.

Noctua NA-VC1 to przetwornica obniżająca napięcie z 24 V do 12 V. Skierowana jest ona do entuzjastów druku 3D, którzy modyfikują swoje drukarki. Te często są bardzo drogie, zwłaszcza gdy mowa o chińskich firmach jak Creality i Anycubic. Jednym z pierwszych kroków jest wymiana wentylatorów na markowe, np. Noctua.

Część drukarek używa jednak napięcia 24 V, podczas gdy wentylatory komputerowe jak Noctua NF-A4x10 PWM czy NF-A6x25 PWM stworzono z myślą o 12 V. Entuzjaści często korzystali z najtańszych konwerterów i regulatorów (np. LM2596, L78S12CV). Roland Mossig, CEO w Noctua, twierdzi, że ich rozwiązanie jest dużo bezpieczniejsze za sprawą zabezpieczeń przeciw przegrzaniu, przepięciom i wielu innym.

Co więcej Noctua NA-VC1 jest bardzo mała i lekka - mowa o wymiarach 31 x 16 x 8,5 milimetrów i wadze 6 gramów. Urządzenie obsługuje obciążenie do 9 W, a więc możliwe jest sparowanie go z pojedynczym wentylatorem o wysokim poborze mocy lub kilkoma słabszymi wykorzystując dodatkowy splitter czy kontroler.

Opisywana przetwornica wyceniona została na 25 euro, czyli około 115 złotych. To nawet 10 drożej niż wykorzystywane aktualnie w świecie druku 3D rozwiązania. Tym samym nie wróżę Noctua NA-VC1 większego sukcesu i nawet 6 lat gwarancji dużo tutaj nie zmienia. Chyba, że ktoś naprawdę nie lubi lutować przewodów.

