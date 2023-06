Alphacool pokazał nowy blok CPU. To sprzęt dla entuzjastów

Niemiecki producent części do autorskich układów chłodzenia cieczą rozszerza swoją ofertę. Alphacool pokazał nową serię bloków CPU nazwaną Core 1.

Najnowsze generacje procesorów i kart graficznych oferują szalenie wysoką moc obliczeniową w grach i programach. Niestety okupione jest to również dużym poborem mocy, a więc wysokimi temperaturami. Schłodzenie CPU czy GPU staje się coraz trudniejsze, zwłaszcza jeśli komuś zależy na ciszy.

Alphacool obiecuje nawet o 10 °C niższe temperatury CPU

Tutaj z pomocą przychodzą układy chłodzenia cieczą. Potwierdza to rosnąca popularność gotowych zestawów All in One (AiO). Jednak prawdziwie niskie temperatury oferują autorskie, rozbudowane zestawy LC. A tak się składa, że niemiecka firma Alphacool pokazała właśnie nowy produkt.

Alphacool Core 1 to nowa seria bloków wodnych dla procesorów AMD i Intela. Mowa o wymiarach 72 x 72 x 26,5 milimetrów i wadze 540 gramów. Całość została wykonana z mosiądzu i niklowanej miedzi. Mamy tutaj dwa klasyczne gwinty G1/4". Całość obsługuje gniazda Intel LGA 1700 oraz AMD AM4 i AM5.

Producent twierdzi, że nowa podstawa z finami o grubości zaledwie 0,4 milimetra i takiej samej odległości między nimi znacząco poprawia odprowadzanie ciepła z CPU. W porównaniu do starszych bloków ma być to różnica do 10°C mniej. Trudno w to uwierzyć znając rynek LC i różnice pomiędzy poszczególnymi modelami.

Seria Alphacool Core 1 dostępna jest już w sprzedaży. Do wyboru jest pięć wariantów - czarny, srebrny i biały oraz model "Aurora" w wersji czarnej i srebrnej z dyskretnym podświetleniem ARGB LED. Ceny wynoszą od 100 do 120 euro, czyli od około 445 do 535 złotych.

Zobacz: Seasonic odświeża swoją ofertę zasilaczy. Ten sprzęt posłuży Ci przynajmniej 12 lat

Zobacz: AOC przedstawia 27-calowy monitor OLED. Specyfikacja robi wrażenie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Alphacool

Źródło tekstu: oprac. własne