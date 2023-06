AOC przedstawia 27-calowy monitor OLED. Specyfikacja robi wrażenie

Czekałeś na monitor OLED, który będzie stworzony z myślą o graniu i dobrym obrazie? Dotychczasowe propozycje były zbyt drogie? W takim razie AOC ma coś dla Ciebie!

Co prawda z roku na rok dostajemy monitory o większej rozdzielczości i wyższej częstotliwości odświeżania, ale większość z nich nadal oparta jest na dobrze znanych nam już technologiach - TN, IPS czy VA. Sporo osób czeka na prawdziwe innowację, czyli popularyzację matryc OLED lub podświetlenia MiniLED.

AOC wyposażył swój monitor w imersyjne Light FX

I trudno się dziwić, gdy obie te technologie przekładają się na dużo lepszy obraz. Zwłaszcza pod względem odwzorowania kolorów i realistycznej czerni. A tak się składa, że AGON - marka producenta AOC skierowana do graczy - wzbogaci się lada moment o nową, gamingową jednostkę OLED typu QHD.

AOC AGON AG276QZD to 27-calowy monitor z matrycę OLED o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli i częstotliwości odświeżania do 240 Hz. Mamy tutaj do czynienia z czasem reakcji na poziomie 0,03 milisekundy (GtG) oraz kontrastem 1 500 000:1. Jasność maksymalna to do 450 cd/m2 (do 1000 cd/m2 dla treści HDR).

Mimo, że jest to monitor skierowany do graczy to mamy tutaj bardzo dobre odzwierciedlenie kolorów. Mowa o 136,7% pokrycia palety sRGB, 101,5% dla DCI-P3 oraz 101,3% dla zakresu AdobeRGB. Oczywiście nie zabrakło technologii synchronizacji obrazu AMD FreeSync Premium i NVIDIA G-Sync Compatible.

Opisywana jednostka posiada podstawę z regulacją pochylanie, obrotu i wysokości ekranu oraz funkcją pivot. Co więcej tradycyjnie już dla AOC dostajemy wsparcie uchwytów montażowych VESA 100 i dwa wbudowane głośniki. Wśród złączy wideo znajdziemy dwa HDMI 2.0 i dwa DisplayPort 2.0.

AOC AGON AG276QZD ma trafić do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu. Sugerowana cena w Polsce będzie wynosić 4519 złotych. Producent udziela 3 lat gwarancji.

Zobacz: Nie ma chętnych na GeForce RTX 4060 Ti? MSI obniża ceny swoich kart

Zobacz: Ludzie nie kupują nowych monitorów. To się niedługo zmieni

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AOC

Źródło tekstu: oprac. własne