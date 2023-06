Seasonic odświeża swoją ofertę zasilaczy. Ten sprzęt posłuży Ci przynajmniej 12 lat

Szukasz nowego zasilacza komputerowego dla kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000? Chcesz by Ci posłużył długie lata? Warto rzucić okiem na ofertę firmy Seasonic.

Przy składaniu zestawu komputerowego jednym z najczęściej ignorowanych podzespołów, na których wiele osób oszczędza jest zasilacz. To spory błąd. Po pierwsze PSU ma wpływ na stabilność pracy PC oraz potencjał podkręcania, a po drugie markowa jednostka kupiona z głową może posłużyć nam wiele, wiele lat.

Wśród akcesoriów Seasonic dorzuca prosty tester PSU

Jednym z liderów na rynku zasilaczy komputerowych jest firma Seasonic. Tajwańczycy są tak dobrzy w tym co robią, że wiele dużych firm kupuje od nich gotowe platformy i tylko zmienia obudowę oraz nakleja własne logo. A tak się składa, że Seasonic odświeżył właśnie swój najwyższy segment.

Zgodnie z obietnicami z targów Computex 2023, Seasonic odświeżył swoje zasilacze Prime PX 1600 W oraz Prime TX 1300 i 1600 W. Doczekały się one ulepszenia do standardu ATX 3.0, którego brakowało oryginałom. Oznacza to, że jednostki 1600 W posiadają teraz dwa, a 1300 W jedno złącze 12VHPWR (16-pin).

Prócz tego zasilacze pozostały niezmienione. Nadal chłodzone są przez 135-milimetrowe wentylatory z łożyskiem FDB, które oferują tryb pracy półpasywnej. Seria Prime PX oferuje sprawność do 94% potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Platinum, a Prime TX do 96% potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Titanium.

Sugerowane ceny jak na flagowe modele o tak dużej mocy przystało są kosmicznie wysokie. Seasonic Prime PX 1600 W wyceniono na 460 euro (około 2049 złotych), Prime TX 1300 W na 480 euro (około 2135 złotych), zaś Prime TX 1600 W to 550 euro (około 2449 złotych). Producent udziela aż 12 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: Seasonic

Źródło tekstu: Seasonic, oprac. własne