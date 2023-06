GIGABYTE pokazało pierwszą tanią płytę mITX dla AMD Ryzen 7000

Wygląda na to, że na rynek trafią wreszcie przystępne cenowo płyty główne mITX dla AMD Ryzen 7000. Pierwsza z nich ma być od firmy GIGABYTE.

Procesory AMD Ryzen 7000 oraz dedykowane im płyty główne debiutowały na rynku we wrześniu 2022 roku. Czerwoni dołączyli wreszcie do Intela i zaczęli oferować wsparcie pamięci RAM DDR5 oraz interfejsu PCI Express 5.0. Prócz tego dostaliśmy znaczny skok wydajności w grach i programach.

GIGABYTE UD-A620I-AX ma kosztować około 409 złotych

Amerykanie jednak tym razem wyjątkowo długo kazali nam czekać na tańsze platformy. I chociaż budżetowy chipset AMD AM620 debiutował kilka dobrych miesięcy temu to dopiero teraz mowa o pierwszych płytach mITX go wykorzystujących. W sieci pojawiły się informacje o modelu od firmy GIGABYTE.

GIGABYTE UD-A620I-AX to płyta główna w formacie Mini ITX, która korzysta z gniazda AMD AM5. Mamy tutaj do czynienia z chłodzoną sekcją zasilania oraz dwoma bankami dla pamięci RAM DDR5. Użytkownik ma też do dyspozycji jedno złącze PCIe 4.0 x16. Dla nośników danych przewidziano dwa porty SATA III i jedno złącze M.2.

Tajwańczycy kuszą konsumentów łącznością bezprzewodową WiFi AX oraz Bluetooth, a kontroler sieciowy to podobno rozwiązanie 2,5-gigabitowe. Niestety brak szczegółów na temat kodeka dźwiękowego.

Oficjalna zapowiedź GIGABYTE UD-A620I-AX ma nastąpić w najbliższych tygodniach. Sugerowana cena powinna wynosić około 100 dolarów, czyli równowartość około 409 złotych. W Polsce trzeba jeszcze doliczyć tego VAT. Inni producenci - ASUS, ASRock, MSI i Biostar - powinni pokazać swoje modele na przełomie czerwca i lipca.

