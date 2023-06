Intel oficjalnie potwierdza serię Raptor Lake Refresh. Będzie dziwnie

Intel potwierdza to, co entuzjaści nowych technologii wiedzieli od dawna. W drodze jest rodzina procesorów Raptor Lake Refresh. Niebiescy zdradzili kilka szczegółów.

Najnowszymi procesorami w ofercie Intela jest aktualnie rodzina Raptor Lake, która debiutowała w październiku ubiegłego roku. Niebiescy szykują się już jednak do odświeżenia swojej oferty. Co ważne nowe procesory, czyli Intel Core 14. generacji, mają być obsługiwane przez stare płyty główne.

Premiera nowych CPU przewidywana jest na październik

I chociaż o procesorach Intel Raptor Lake Refresh słyszeliśmy pierwszy raz wieeele miesięcy temu, to wszystkie informacje pochodziły z plotek i przecieków. Dopiero teraz Niebiescy oficjalnie potwierdzają ich istnienie. Wszystko za sprawą chińskiego oddziału, który opublikował specjalną grafikę na platformie Bilibili.

Nowe informacje zdradzają, że odświeżone procesory trafią nie tylko do komputerów stacjonarnych, ale również do laptopów. Dostaniemy więc trzy serie - "-S", "-HX" oraz "-U". Co dziwne dwie pierwsze z nich będą korzystać z dobrze znanego nam nazewnictwa, ale ostatnia już przejdzie zapowiadane niedawno zmiany.

Procesory Intel Raptor Lake Refresh U będą nie 14. a... 1. generacją. Co więcej nie będą to już modele Intel Core i3, i5, i7, a Core 3, Core 5 i Core 7. Doczekamy się również nowych naklejek na obudowach laptopów. W przypadku jednostek do komputerów stacjonarnych to nadal będzie Intel Core i3, i5, i7 oraz i9.

Niestety nadal nie zdradzono dokładnej specyfikacji, ale należy zakładać po prostu wyższe taktowania i obsługę szybciej taktowanych pamięci RAM DDR5. Wybrane modele, ale z pewnością nie wszystkie, dysponować będą zapewne większa liczbą rdzeni i wątków.

Oficjalna data premiery to nadal tajemnica. Jednak sporo producentów wypuszcza już aktualizacje BIOS-u dla swoich płyt głównych. Tym samym zakłada się, że debiut nastąpi w październiku 2023.

