Czeka nas powrót legendy? O tym producencie od dawna było cicho

Szukasz wydajnych pamięci RAM? Lada moment będziesz miał większy wybór. GeiL również chce oferować moduły typu CUDIMM.

GeiL to tajwański producent sprzętu, który obecny jest na rynku od 1993 roku. Skupia się on na produkcji pamięci RAM dla komputerów stacjonarnych, laptopów i serwerów. Starzy wyjadacze z pewnością pamiętają czasy standardu DDR1 i DDR2, gdzie moduły Tajwańczyków oferowały bardzo dobre możliwości OC.

GeiL sięga po standard CUDIMM i zaoferuje do 9200 MHz

Jednak później o GeiL było już cicho. I chociaż ich pamięci cały czas dostępne są w sklepach, to nie wyróżniają się zbytnio na tle innych firm. To już niedługo może się zmienić, bowiem zapowiedziano nowe modele.

GeiL zapowiedział oficjalnie, że szykuje się do premiery modułów RAM typu CUDIMM. Już w połowie listopada na rynek trafią bardzo wydajne propozycje oferujące 8800 oraz 9200 MT/s. Niestety szczegółów jest jak na lekarstwo - nie zdradzono konkretnych opóźnień czy napięć.

Wiemy, że na rynek trafią propozycje z, jak i bez podświetlenia RGB LED. Na start dostaniemy zestawy o pojemności 48 GB (2x 24 GB). Grafika promocyjna zdradza, że należy spodziewać się serii TUF Gaming w ramach współpracy z firmą ASUS. Sugerowane ceny nie zostały zdradzone.

A czym właściwie jest CUDIMM? To standard, który debiutował chwilę temu wraz z procesorami Intel Core Ultra 200S. Same moduły wyglądają jak zwykłe rozwiązanie DDR5, jednak na laminacie znalazł się dodatkowy układ - sterownik zegara (CKD). Odbiera i wzmacnia on sygnały, zwiększając ich integralność. To przekłada się na poprawę stabilności pracy i pozwala zaoferować wyższe prędkości.

Źródło zdjęć: GeiL

Źródło tekstu: GeiL, oprac. własne