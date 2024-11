Zasilacze dla fanów jasnej strony mocy. Wysoka sprawność i do 1200 W

Niemiecka firma Sharkoon kolejny raz udowadnia, że da się ze sobą połączyć wydajność i wygląd. Dowodem na to są ich nowe, w pełni modularne zasilacze.

Dalsza część tekstu pod wideo

W obecnych czasach konsumenci są dużo bardziej wymagający niż jeszcze 10 czy 15 lat temu, dotyczy to również świata nowych technologii. Chcą oni nie tylko by ich zestaw komputerowy oferował jak najlepszą wydajność w danym segmencie cenowym, ale również ma się dobrze prezentować oraz cicho pracować.

Do wyboru dostajemy modele o mocy od 750 do 1200 W

Tym samym większość obecnych obudów na rynku posiada panel boczny w formie okna, a coraz więcej osób decyduje się na całkowicie białe PC. I to właśnie do tej grupy skierowana jest nowa propozycja firmy Sharkoon.

Sharkoon Rebel P20 White to w pełni modularne zasilacze w białym kolorze, które zgodne są ze standardem ATX 3.1 i PCIe 5.0. Platforma korzysta z pojedynczej linii +12 V, wyłącznie japońskich kondensatorów, topologii LLC i przetwornic DC/DC. Oczywiście nie zabrakło tutaj szeregu zabezpieczeń - OCP, OVP, UVP, SCP, OTP i OPP.

Wszystko to przekłada się na wysoką sprawność do 89% potwierdzoną certyfikatami 80 PLUS Gold oraz Cybenetics Platinum. Wnętrze chłodzone jest przez 120-milimetrowy wentylator oferujący tryb pracy pół pasywnej - przy niskim i średnim obciążeniu "śmigło" jest wyłączone, oferując całkowitą ciszę.

Dostajemy tutaj przewody taśmowe w kolorze białym. Wśród dostępnych wtyczek znalazło się 12V-2X6, co pozwala zasilać karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000 (oraz nowsze) bez stosowania adapterów.

Opisywane zasilacze trafiły już do pierwszych sklepów. Do wyboru są modele o mocy 750, 650, 1000 oraz 1200 W. Sugerowane ceny w Europie prezentują się następująco:

Sharkoon Rebel P20 White 750 W - 110 euro, czyli około 479 złotych

Sharkoon Rebel P20 White 850 W - 130 euro, czyli około 565 złotych

Sharkoon Rebel P20 White 1000 W - 160 euro, czyli około 695 złotych

Sharkoon Rebel P20 White 1200 W - 190 euro, czyli około 825 złotych

Zobacz: Grudniowa niespodzianka od Intela. Battlemage tuż za rogiem

Zobacz: Jaki komputer do gier i pracy? Polecane zestawy na listopad 2024

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: Hot Hardware