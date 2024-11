Grudniowa niespodzianka od Intela. Battlemage tuż za rogiem

Intel szykuje się na premierę nowej generacji kart graficznych. Seria Battlemage nie tylko ma być dużo lepsza, ale też zadebiutuje szybciej.

Chociaż wejście na rynek desktopowych kart graficznych nie okazało się tak wielkim sukcesem, jak Intel oczekiwał, to firma nie ma zamiaru odpuszczać. Pomimo licznych problemów Niebiescy nadal chcą konkurować z NVIDIĄ i AMD. Pomóc ma w tym nowa generacja GPU o nazwie Battlemage. Premiera nowych modeli jest bliżej, niż można było się spodziewać.

Premiera Intel Battlemage

Nowe karty graficzne Intel Battlemage, jak wynika z najnowszych pogłosek, mają zadebiutować jeszcze w tym roku. Na ten moment najbardziej prawdopodobnym terminem wydaje się grudzień. W ten sposób Niebiescy chcą wyprzedzić konkurencję w postaci NVIDII i AMD, która nowe modele ma pokazać dopiero na początku przyszłego roku.

Tylko czy Intel Battlemage rzeczywiście będzie konkurencją dla AMD, nie mówiąc już o NVIDII? Najmocniejszy model z serii Alchemist oferował wydajność porównywalną do GeForce RTX 3060, czyli nie dość, że modelu poprzedniej generacji, to jeszcze ze średnio-niskiej półki. Tym razem Niebiescy również mają się skupić na najpopularniejszym segmencie, więc na rywala dla RTX 5090 czy nawet RTX 5080 raczej nie ma co liczyć.

To generalnie może być dziwna generacja kart graficznych, w której NVIDIA nie będzie miała realnej konkurencji w segmencie dla entuzjastów. Zarówno AMD, jak i Intel mają zaoferować modele z niskiej i średniej półki, więc dla najbardziej wymagających graczy jedynym wyborem będą GeForce'y. Nie jest to wymarzona sytuacja, bo w ten sposób NVIDIA może dyktować ceny bez patrzenia na rywali.

