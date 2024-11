NVIDIA rzuca wyzwanie AMD i Intelowi. Będzie robić procesory

NVIDIA zamierza wejść na rynek procesorów. Zieloni od razu celują w górną półkę i chcą rzucić wyzwaniem AMD oraz Intelowi.

NVIDIA jest niekwestionowanym liderem zarówno na rynku konsumenckich kart graficznych, jak i w segmencie układów profesjonalnych, np. do obsługi AI. Jednak na tym Zieloni nie zamierzają się zatrzymywać. Już w przyszłym roku firma zamierza zaprezentować swoje pierwsze procesory, które mają trafić do komputerów zwykłych Kowalskich.

NVIDIA szykuje procesory

Już w przyszłym roku NVIDIA zamierza wprowadzić na rynek własną platformę, składającą się jednocześnie z procesora ARM oraz układu graficznego. Ta ma być skierowana do zwykłych konsumentów. Pierwsze egzemplarze mają pojawić się w okolicach września z szerszą dostępnością w marcu 2026 roku.

NVIDIA ma na tym polu już pewne doświadczenie, w końcu firma produkuje kluczowe podzespoły między innymi do konsoli Nintendo Switch. W swoim portfolio ma też urządzenia Tegra. Termin też nie jest przypadkowy, bo właśnie wtedy kończy się ekskluzywna umowa Qualcomma na układy ARM do komputerów z Windowsem. To otworzy drzwi dla nowych graczy, a jednym z nich chce być właśnie NVIDIA.

Zieloni, jak wynika z plotek, mają od razu celować w układy z wyższej półki, rzucając w ten sposób wyzwaniem Intelowi i AMD, ale też wspominanemu przed chwilą Qualcommowi. Nie można też wykluczyć, że nowe procesory NVIDII będą skierowane do graczy. Połączenie ich z grafikami GeForce mogłoby dać firmie Jensena Huanga zupełnie nowe możliwości. W kolejnych miesiącach powinniśmy usłyszeć więcej informacji na ten temat.

