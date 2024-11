Dominacja NVIDII jest bezsprzeczna. AMD daleko w tyle

Jakie są najpopularniejsze karty graficzne wśród graczy? Na pewno większość odpowie, że modele NVIDII. To prawda, ale możecie nawet nie zdawać sobie sprawy, jak ogromna jest dominacja Zielonych.

Steam co miesiąc publikuje dane na temat specyfikacji komputerów, z których korzystają gracze. Co prawda nie daje to informacji na temat całego rynku, bo przecież nie każdy jest graczem i nie każdy korzysta akurat z tej platformy. Jednak dane dotyczą ogromnego odsetku użytkowników komputerów, a dzięki temu świetnie pokazują różnego rodzaju trendy.

Najpopularniejsze karty graficzne

Dane Steama dotyczą między innymi modeli kart graficznych, wykorzystywanych przez graczy. Zapewne domyślacie się, że wśród najpopularniejszych modeli królują przede wszystkim konstrukcje z serii GeForce. Na samym szczycie zestawienia znajduje się RTX 3060 z wynikiem na poziomie 7,24 proc. Kolejne miejsca zajmują: RTX 4060 Laptop (5,44 proc.) oraz RTX 4060 (5,06 proc.).

A co z kartami AMD? Jeśli weźmiemy pod uwagę iGPU, czyli układy zintegrowane, to na 14. miejscu znajduje się AMD Radeon Graphics. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę tylko tzw. modele dedykowane, to najpopularniejszą konstrukcją Czerwonych jest Radeon RX 6600. Znajduje się on w zaledwie 0,96 proc. komputerów graczy, co daje mu lokatę poza pierwszą trzydziestką. Większą popularnością cieszą się dość wiekowe już GTX-y 1050 i 1070.

Z innych ciekawostek — gracze w większości korzystają z procesorów Intela, które znajdują się w aż 65,49 proc. komputerów. Wciąż najpopularniejszą rozdzielczością monitora pozostaje Full HD (57,32 proc.). Komputery graczy mają też 16 GB pamięci RAM (46,75 proc.) oraz 6 rdzeni CPU.

Bazując na tych informacjach, możemy przyjąć, że przeciętny komputer gracza wyposażony jest w 6-rdzeniowy procesor Intela o taktowaniu od 2,3 do 2,69 GHz, kartę graficzną GeForce RTX 3060, 16 GB pamięci RAM, monitor Full HD oraz dyski o pojemności ponad 1 TB.

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Steam