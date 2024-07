Zapomnij o płytach. Samsung ma coś znacznie lepszego

Nie tylko książek nie warto oceniać po okładce. Nowe pendrive'y Samsunga zapewnią sporą pojemność i wydajność w miniaturowym rozmiarze.

Już od dobrych kilku lat wszystkie nowe zestawy komputerowe oraz laptopy nie posiadają napędów optycznych. Wyjątkiem są indywidualne zamówienia dla instytucji publicznych. To właśnie dlatego płyty CD i DVD odeszły do lamusa, a obecnie dane przenoszone są głównie z pomocą internetu, dysków zewnętrznych i pendrive'ów.

Cena w przedsprzedaży to około 245 złotych

A tak się składa, że Samsung planuje rozszerzyć swoją ofertę. Na chińskiej stronie czebola pojawiły się nowe pendrive'y, które kuszą sporą pojemnością i wysoką wydajnością. Reklamowane są jako "idealne do 4K".

Nowe urządzenie Koreańczyków ma wymiary 33,7 x 15,9 x 6,4 milimetrów i masę zaledwie 3,4 gramów. Wśród dostępnych pojemności mowa o 64, 128, 256 i 512 GB. Do wyboru jest czarna i błękitna wersja kolorystyczna, nazwane kolejno Mystic Black i Aurora Blue. Całość korzysta z interfejsu USB 3.2 gen 1 typu C.

Deklarowana wydajność to do 300 MB/s dla odczytu w przypadku wariantu 64 GB oraz do 400 MB/s dla pozostałych wersji. Producent chwali się, że model 512 GB jest w stanie pomieścić około 170 251 zdjęć lub 24 godziny nagrań wideo w rozdzielczości 4K.

Nowe pendrive'y Samsunga dostępne są już w przedsprzedaży w Chinach w cenie 449 renminbi (ok. 245 złotych) za 512 GB. Na razie brak informacji o dacie premiery i sugerowanych cenach w Polsce. Oczywiście należy pamiętać, że konkurencja oferuje już większe i wydajniejsze modele.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: oprac. własne