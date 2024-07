Thermal Grizzly z nowością dla entuzjastów PC

Lubisz wysoką wydajność i niskie temperatury? Drażni Cię częste wymienianie pasty termoprzewodzącej? Nie ma sprawy, na pomoc przychodzi Thermal Grizzly.

Na początku czerwca podczas targów Computex 2024 swoimi nowościami chwalili się producenci z całego świata. Na Tajwanie nie zabrakło również niemieckiej firmy Thermal Grizzly, która znana jest z produktów używanych do chłodzenia CPU i GPU skierowanych od entuzjastów.

Sugerowana cena za arkusz 50 x 40 mm to ok. 42,99 złotych

Jedną z nowości prezentowanych przez Niemców było PhaseSheet PTM, czyli specjalne termopady. Mowa o rozwiązaniu zmieniającym konsystencję ze stałej w ciekłą, zależnie od temperatury. Zapewnia to łatwą aplikację i zapobiega tzw. zjawisku wypompowywania, przekładając się na brak konieczności częstej wymiany.

Oczywiście jak sama nazwa wskazuje, jest to nic innego niż stosowany przemysłowo i przez największych zapaleńców Honeywell PTM 7950. Thermal Grizzly się z tym nie kryje, a wręcz przeciwnie. Niemcy chcą po prostu udostępnić rozwiązanie szerszemu gronu odbiorców.

Honeywell nie oferuje sprzedaży detalicznej, a więc entuzjaści skazani byli na kupno w sklepach specjalistycznych z wysoką marżą lub ściąganie od sprzedawców z Chin, którzy często podrabiają PTM 7950.

Dla równowagi Thermal Grizzly PhaseSheet PTM kosztuje 9,90 euro (ok. 42,99 złotych) za arkusz 50 x 40 mm, wystarczający do pokrycia dowolnego konsumenckiego procesora AMD lub Intela oraz rdzeni kart graficznych. Producent podkreśla, że pełną wydajność osiąga się po 10 cyklach rozgrzania do 60°C.

Źródło zdjęć: Thermal Grizzly

Źródło tekstu: oprac. własne