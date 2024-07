Intel Lunar Lake pokazuje pazur. Wydajność robi wrażenie

W sieci pojawiły się nowe testy wydajności mobilnych procesorów następnej generacji, czyli Intel Lunar Lake. Tym razem przetestowano flagowy model.

W najbliższych tygodniach i miesiącach na rynek trafi sporo nowych procesorów. Zarówno AMD, jak i Intel szykują się do odświeżenia swoich ofert dla ultrabooków oraz komputerów stacjonarnych. Laptopy Czerwonych z układami Ryzen AI 300 trafiły już na rynek, a teraz pora rzucić okiem na serię Lunar Lake od Niebieskich.

Intel Lunar Lake to spory skok wydajności jednowątkowej

W bazie wyników programu testowego Geekbench 6 pojawiły się nowe wpisy dotyczące MSI Prestige 13 AI EVO, czyli notebooka wyposażonego w procesor Intel Core Ultra 288V. To flagowa jednostka wyposażona w 8 rdzeni i 12 wątków z taktowaniem do 5,1 GHz oraz 32 GB zintegrowanej pamięci LPDDR5X-8533.

Nowy flagowiec dla ultrabooków w pierwszych testach osiąga do 2901 punktów dla wydajności jednowątkowej i do 11 048 punktów dla testach wielowątkowych, wszystko to przy TDP 30 W. Oczywiście wartości te mogą się jeszcze zmienić, bowiem mówimy o produktach nadal w fazie rozwoju.

Jak to wygląda w zestawieniu z innymi CPU? Intel Core Ultra 288V oferuje o około 27% lepszą wydajność jednowątkową i o 13% gorszą wielowątkową niż Intel Core Ultra 9 185H. Należy jednak zaznaczyć, że drugi z procesorów to konstrukcja 16-rdzeniowa i 22-wątkowa z TDP na poziomie 53 W.

Nasz test laptopa ASUS Zenbook S 16 wskazuje, że Intel Core Ultra 288V jest o około 5% wydajniejszy w zadaniach jednowątkowych i o około 17% wolniejszy niż AMD Ryzen AI 9 HX 370 w wielowątkowości. Ponownie jednak mowa o procesorze wyposażonym w więcej rdzeni i wątków (12R/24W).

Co oznaczają te wyniki? Że z oceną jak zwykle warto wstrzymać się do premiery. Mimo wszystko zdaje się, że Intel zaoferuje spory skok IPC i dobrą wydajność przy długim czasie pracy na jednym ładowaniu. Jednak fizyki się nie oszuka, a więc CPU wyposażone w więcej rdzeni będą nadal wydajniejsze.

