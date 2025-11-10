Oppo z aparatem 200 Mpix. Nowe średniaki już w listopadzie

Zarówno Oppo Reno15, jak i Reno15 Pro otrzymają płaskie wyświetlacze AMOLED o rozdzielczości 1,5K, cienkie ramki o grubości 1,15 mm oraz metalową ramę. Według wcześniejszych przecieków podstawowy model ma mieć ekran o przekątnej 6,3 lub 6,5 cala, natomiast wersja Pro – 6,78 cala i szklaną obudowę z obsługą ładowania bezprzewodowego 50 W.

Nowe smartfony mają trafić do sprzedaży w kilku wersjach pamięci. Oppo Reno15 dostępny będzie w wersjach 12/256 GB, 12/512 GB, 16/256 GB, 16/512 GB i 16 GB RAM z 1 TB pamięci, a Reno15 Pro w wariantach 12/256 GB, 12/512 GB, 16/512 GB oraz 16 GB RAM z 1 TB pamięci.

Bardzo obiecująca zapowiada się sekcja foto. Zestaw aparatów w serii Oppo Reno15 ma obejmować główną jednostkę z matrycą 200 Mpix, aparat ultraszerokokątny 50 Mpix oraz teleobiektyw peryskopowy połączony z sensorem 50 Mpix. Z przodu znajdzie się aparat 50 Mpix do selfie. Cała seria ma się wyróżniać certyfikatami odporności IP68 i IP69, a napędzać ją będzie układ MediaTek Dimensity 8450. Smartfony zadebiutują z systemem Android 16 i nakładką ColorOS 16.

Warianty kolorystyczne obejmują niebieski Aurora Blue, brązowy Canelé Brown, złoty Honey Gold oraz biały Starlight Bow – ten ostatni ma wyróżniać się unikatowym efektem panelu tylnego.

Oppo zapowiada również dodatkowy model – Reno15c – wyposażony w aparat 50 Mpix. Więcej szczegółów na temat jego specyfikacji poznamy w nadchodzących dniach.