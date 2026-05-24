OnePlus szykuje hit. Ten mały tablet z ekranem OLED zachwyci każdego

OnePlus od kilku dni wyraźnie sugeruje nadejście nowego sprzętu, a z najnowszych przecieków wynika, że może nim być niewielki tablet z ekranem OLED i o dużej mocy. Jednocześnie wszystko wskazuje na to, że będzie to rebrandowana inna rynkowa nowość.

OnePlus Pad OLED: rebrand, na który czekaliśmy

W ostatnim czasie do sprzedaży trafiły dwa nowe urządzenia producenta OnePlus. Z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach powstał OnePlus Pad 4, podczas gdy w segment średni celuje tańszy OnePlus Pad Go 2. Choć oba sprzęty mają wiele zalet, łączy je jeden kompromis – producent zastosował w nich duże ekrany IPS LCD. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w drodze jest jeszcze jeden, znacznie bardziej poręczny sprzęt o nieoficjalnej nazwie OnePlus Pad OLED.

Jak sugerują przecieki, pod tą roboczą nazwą kryje się globalna wersja zaprezentowanego w kwietniu w Chinach tabletu Oppo Pad Mini. To oznacza, że nowość zaoferuje świetny ekran OLED o przekątnej 8,8 cala i adaptacyjnej częstotliwości odświeżania na poziomie 144 Hz. Możemy się też spodziewać obudowy o grubości zaledwie 5,3 mm i masy poniżej 300 gramów.

Sercem nowego modelu ma być flagowy układ Snapdragon 8 Gen 5, wspierany przez pamięć RAM w standardzie LPDDR5X oraz pamięć wbudowaną UFS 4.1. O odpowiedni czas pracy zadba akumulator o pojemności 8000 mAh, który szybko naładujemy przewodowo z mocą 67 W. Całością ma dyrygować OxygenOS 16 bazujący na systemie Android 16. Zaplecze fotograficzne to standard w tej klasie – z tyłu znajdziemy aparat 13 Mpix, a na froncie znajdzie się oczko 8 Mpix do wideorozmów.

W czasach, gdy tablety rosną do rozmiarów laptopów, debiut tak potężnego, małego sprzętu to strzał w dziesiątkę. Choć OnePlus Pad OLED to wciąż nazwa nieoficjalna, sam pomysł wypuszczenia poręcznego tabletu Oppo na globalne rynki pod szyldem OnePlus to posunięcie, które powinno ucieszyć nie tylko fanów marki. Urządzenie Oppo prawdopodobnie będzie dostępne tylko w Chinach, za to ten sam sprzęt pod marką OnePlus może też trafić na nasz rynek. Finalnie urządzenie może też zadebiutować jako OnePlus Pad Mini.