OnePlus Nord Buds 4 Pro już są. Przetworniki 12 mm, Bluetooth 6.0 i ANC

Debiutujący model zapowiada się jako znakomita i przede wszystkim tańsza alternatywa dla OnePlus Buds 4, czyli jednych z najlepszych słuchawek w cenie około 400 zł. W nowym modelu widać kilka punktów wspólnych, choć nie jest to ta sama konstrukcja.

OnePlus Nord Buds 4 Pro z przetwornikami 12 mm

O wysoką jakość brzmienia dbają 12-milimetrowe przetworniki dynamiczne pokryte tytanem. Dla porównania OnePlus Buds 4 maja podwójną konfiguracją 11 + 6 mm. Stabilność połączenia gwarantuje standard Bluetooth 6.0, a audiofile docenią wsparcie dla zaawansowanego kodeka LHDC 5.0, wsparcia dla Hi-Res Audio Wireless oraz technologii dźwięku przestrzennego. Niestety, jak w innych słuchawkach marki, zabrakło obsługi bardziej popularnego kodeka LDAC, co zmniejsza nieco możliwości pełnego wykorzystania słuchawek z każdym smartfonem.

OnePlus Nord Buds 4 Pro zapewniają łączność z dwoma urządzeniami jednocześnie. Użytkownicy mogą też liczyć na błyskawiczne parowanie ze sprzętem dzięki technologiom Google Fast Pair i Microsoft Swift Pair.

Producent zastosował w OnePlus Nord Buds 4 Pro aktywną redukcję szumów (ANC), która jest w stanie wygłuszyć dźwięki z otoczenia o głośności do 55 dB. Za wysoką jakość rozmów ma odpowiadać system sześciu mikrofonów z pasywną redukcją szumów wspieraną przez sztuczną inteligencję, a dodatkową ciekawostką jest wbudowana funkcja tłumaczenia AI.

Nowość OnePlusa wyposażona została w akumulatory o pojemności 62 mAh, które w połączeniu z etui ładującym (530 mAh) zapewniają łącznie aż do 54 godzin odtwarzania muzyki. Słuchawki oferują pełne sterowanie dotykowe uwzględniające gesty przesunięcia i wyróżniają się certyfikatem odporności IP55. Dostępne kolory to czarny i jasnoszary.