Nvidia nie daje złudzeń. Oto przyszłość wykorzystania kart graficznych

Nowa era podejścia do GPU w AI

Nvidia, podpisując wartą 20 miliardów dolarów umowę licencyjną z Groq, jasno pokazała, że przyszłość nie będzie należeć do jednego, uniwersalnego układu graficznego obejmującego wszystkie operacje. W centrum zmian stoi rosnąca dominacja inferencji nad treningiem. Inferencja to etap, w którym model nie uczy się nowych rzeczy, ale wykonuje obliczenia na żywo, odpowiada na pytania, analizuje dane lub prowadzi dialog.

I to właśnie etap wykonywania obliczeń stał się głównym źródłem przychodów centrów danych i największym wyzwaniem technologicznym. Wraz z tym przesunięciem zmieniły się priorytety – liczy się nie tylko dokładność, ale przede wszystkim opóźnienia, przepustowość pamięci i zdolność agentów do utrzymywania kontekstu i historii (tzw. "stan").

Według Gavina Bakera, inwestora Groqa, kluczowym trendem jest rozdzielenie inferencji na dwa etapy: wstępne wypełnianie (prefill) i dekodowanie (decode). Prefill to moment, w którym model wczytuje cały kontekst – na przykład dokument, historię rozmowy lub duży zbiór danych – i buduje ogólne zrozumienie sytuacji. Decode to z kolei etap, w którym model generuje odpowiedź token po tokenie, wykorzystując to, co wcześniej zrozumiał. Prefill jest więc etapem "przygotowania", a decode etapem "mówienia".

Prefill wymaga ogromnej mocy obliczeniowej do przetwarzania wielkich kontekstów – i tu nadal królują układy Nvidii. Decode to natomiast generowanie tokenów w czasie rzeczywistym, gdzie liczy się błyskawiczny dostęp do danych. Właśnie w tej drugiej kategorii Groq, dzięki architekturze opartej na SRAM, stał się realnym zagrożeniem dla GPU, zmuszając Nvidię do integracji jego technologii.

SRAM, choć drogi i zajmujący dużo miejsca, oferuje nieporównywalnie niższy koszt energetyczny przesyłania danych i ekstremalnie niskie opóźnienia. To czyni go idealnym dla małych, szybkich modeli – segmentu, który eksplodował dzięki destylacji i rosnącej popularności agentów działających lokalnie, na urządzeniach brzegowych. Groq celuje właśnie w ten rynek, dotąd słabo obsługiwany przez GPU.

Drugim frontem walki jest przenośność zestawu technologicznego AI. Anthropic pokazał, że modele mogą działać zarówno na GPU, jak i na TPU, co osłabia historyczną przewagę Nvidii wynikającą z ekosystemu CUDA. W odpowiedzi Nvidia stara się wchłonąć technologie, które pozwolą jej utrzymać dominację w najbardziej wymagających zastosowaniach – zwłaszcza tam, gdzie liczy się szybkość generowania i obsługa agentów.

Równolegle trwa wyścig o "stanowość" agentów. Meta, przejmując Manus, podkreśliła wagę KV Cache – pamięci krótkotrwałej, bez której agent traci ciągłość myślenia. Wysoka jakość tej pamięci staje się kluczowa, bo w produkcyjnych zastosowaniach stosunek tokenów wejściowych do wyjściowych może wynosić nawet 100:1. Nvidia, łącząc własne rozwiązania z technologią Groq, buduje wielowarstwowy system pamięci, który ma sprostać tym wymaganiom.