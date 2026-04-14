AMD lepsze? NVIDIA z rekordowym skokiem zgłoszeń gwarancyjnych

NVIDIA zwróciła na siebie uwagę po raporcie wskazującym na bardzo mocny wzrost kosztów RMA i szeroko pojętej obsługi posprzedażowej. Według danych przytoczonych przez Warranty Week, wzrosły one z 81 milionów dolarów w 2024 roku do 894 milionów dolarów rok później. W ujęciu trzyletnim ma to oznaczać skok rzędu ~1000%. W górę poszły nie tylko same wypłaty, ale też rezerwy odkładane na przyszłe zgłoszenia i naprawy.

U AMD też widać skok wydatków, ale jest on znacznie mniejszy

Trzeba jednak pamiętać, że ten skok zbiegł się z okresem bardzo szybkiej ekspansji firmy. NVIDIA w krótkim czasie znacząco zwiększyła skalę dostaw sprzętu dla AI i centrów danych, a jednocześnie nadal sprzedawała układy dla graczy oraz segmentu profesjonalnego. Im większa liczba urządzeń trafia na rynek, tym bardziej rośnie też liczba potencjalnych zgłoszeń serwisowych.

Warranty Week zwraca jednak uwagę, że nawet przy uwzględnieniu tej ekspansji wzrost wygląda nietypowo. Jednak same dane finansowe nie pozwalają jednoznacznie rozstrzygnąć czy źródłem problemu jest przede wszystkim skala produkcji, presja na łańcuch dostaw, czy po prostu pogorszenie jakości części produktów.