AMD lepsze? NVIDIA z rekordowym skokiem zgłoszeń gwarancyjnych

Wojna Czerwoni vs Zieloni jest stara jak świat. I chociaż to NVIDIA dominuje od dawna na rynku, to nowe dane wyglądają... dziwnie.

Przemysław Banasiak (Yokai)
14 KWI 2026
NVIDIA zwróciła na siebie uwagę po raporcie wskazującym na bardzo mocny wzrost kosztów RMA i szeroko pojętej obsługi posprzedażowej. Według danych przytoczonych przez Warranty Week, wzrosły one z 81 milionów dolarów w 2024 roku do 894 milionów dolarów rok później. W ujęciu trzyletnim ma to oznaczać skok rzędu ~1000%. W górę poszły nie tylko same wypłaty, ale też rezerwy odkładane na przyszłe zgłoszenia i naprawy.

U AMD też widać skok wydatków, ale jest on znacznie mniejszy

Trzeba jednak pamiętać, że ten skok zbiegł się z okresem bardzo szybkiej ekspansji firmy. NVIDIA w krótkim czasie znacząco zwiększyła skalę dostaw sprzętu dla AI i centrów danych, a jednocześnie nadal sprzedawała układy dla graczy oraz segmentu profesjonalnego. Im większa liczba urządzeń trafia na rynek, tym bardziej rośnie też liczba potencjalnych zgłoszeń serwisowych.

Warranty Week zwraca jednak uwagę, że nawet przy uwzględnieniu tej ekspansji wzrost wygląda nietypowo. Jednak same dane finansowe nie pozwalają jednoznacznie rozstrzygnąć czy źródłem problemu jest przede wszystkim skala produkcji, presja na łańcuch dostaw, czy po prostu pogorszenie jakości części produktów.

Teoretycznie serie GeForce RTX 4000 i RTX 5000 zmagały się z nadtopionymi złączami 12VHPWR/12V-2x6, ale to był promil sprzedanych sztuk. A liczba przypadków dodatkowo spadła po nagłośnieniu, by dobrze dociskać przewody zasilające. Wskazuje to więc, że pierwsze skrzypce odgrywa nie segment konsumencki, a rozwiązania klasy enterprise. Zwłaszcza, że u AMD ten skok też jest widoczny, acz nie w takim stopniu.

amd gwarancja Nvidia karta graficzna GPU GeForce RTX 5000 Radeon RX 9000
Źródła zdjęć: Telepolis / Damian Jaroszewski, Warranty Week
Źródła tekstu: Warranty Week, VideoCardz, Oprac. własne