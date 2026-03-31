GeForce RTX 60 - to ma poprawić NVIDIA. Wyciekły pierwsze informacje

Pojawiły się nowe informacje na temat następnej generacji kart graficznych NVIDIA. Jeśli są prawdziwe, to Zieloni szykują dużą poprawę w modelach GeForce RTX 60.

DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:46
NVIDIA trzyma się mniej więcej 2-letniego cyklu wydawania kart graficznych. Zazwyczaj w połowie tego czasu Zieloni wydają usprawnione modele z serii Super, ale tym razem do tego nie doszło ze względu na trudną sytuację na rynku pamięci. Nie zmienia to faktu, że powoli zbliża się czas wydania kolejnej generacji. Kanał RedGamingTech dotarł do ciekawych informacji na temat modeli GeForce RTX 60.

Przede wszystkim karty graficzne GeForce RTX 60 mają wykorzystywać architekturę o nazwie Rubin. Układy graficzne prawdopodobnie będą produkowane z wykorzystaniem litografii TSMC 3 nm FinFET. Wcześniej mówiło się o procesie technologicznym 2 nm lub nawet niższym, ale najwyraźniej tak się nie stanie.

Nowe karty będą wyposażone w rdzenie Tensor 6. generacji oraz rdzenie RT 5. generacji. W przypadku tych drugich celem NVIDII jest uzyskanie 100-procentowego wzrostu wydajności względem serii RTX 50 w obsłudze Path Tracingu. Jeśli chodzi o moc w natywnie generowanej grafice, to grafiki mają być o około 30-35 proc. szybsze od swoich poprzedników.

Dużo ma się zmienić również pod kątem pamięci, które są aktualnie problematycznym elementem. Seria GeForce RTX 60 nadal będzie wykorzystywać moduły GDDR7, ale zwiększyć ma się przepustowość, głównie poprzez poszerzenie szyny, chociaż nie w każdym modelu.

Dla przykładu GeForce RTX 6090 nadal ma oferować 32 GB pamięci na 512-bitowej szynie danych, ale już RTX 6080 ma oferować 20 GB na 320-bitowej szynie (RTX 5080 ma 16 GB i 256-bitową magistralę). Z kolei w przypadku RTX 6070 mówimy o 16 GB na 126-bitowej szynie, co dałoby około 33-procentowy wzrost przepustowości.

Pamiętajcie, że to na razie tylko plotki, więc należy traktować je z przymrużeniem oka.

Nvidia karty graficzne GeForce RTX 60 GeForce RTX 6090 GeForce RTX 6080 GeForce RTX 6070
Źródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: RedGamingTech