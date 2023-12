Karty RTX 4090 ulegają awariom. Tym razem nie przez złącze zasilania

GeForce RTX 4090 ponownie ulegają awariom. Tym razem nie jest to wina nowego złącza zasilania.

Krótko po premierze okazało się, że karty graficzne GeForce RTX 4090 mają problem ze złączem zasilania. Wysoki pobór mocy prowadził do spalenia wtyczki i uszkodzenia GPU. Co prawda w większości przypadków dochodziło to przez nieuwagę samych użytkowników, ale pomimo tego NVIDIA zdecydowała się usprawnić złącze, aby podobne sytuacje zminimalizować.

Tymczasem znowu docierają do nas informacje o uszkodzonych kartach, głównie właśnie GeForce RTX 4090. Jednak tym razem wina nie leży po stronie złącza zasilania. Za usterkę odpowiada wysoka masa kart.

Uszkodzone karty GeForce RTX 4090

Takie informacje przekazał serwisant, który na YouTube jest znany jako NorthBridgeFix. Poinformował on, że zaczęło do niego trafiać coraz więcej kart GeForce RTX 4090 z uszkodzoną płytką PCB. Chodzi konkretnie o slot PCI-Express oraz element mocujący, które nie wytrzymują pod dużym ciężarem kart i zwyczajnie się łamie.

Na razie nie można mówić o żadnej fali awarii. Do serwisu trafiło 19 uszkodzonych GeForce'ów RTX 4090. Pochodziły one od jednego klienta i w większości przypadków doszło w nich do ułamania PCB. Niestety, ich naprawa, chociaż możliwa, to jest nieopłacalna. Dlatego prawdopodobnie posłużą do naprawy innych egzemplarzy (w formie dawców podzespołów).

Właśnie dlatego większość producentów dostarcza z kartami specjalne podpórki, dzięki którym nie powinno dochodzić do takich awarii. Jeśli takowej nie macie, to warto ją dokupić. Nie jest to duży koszt.

