GeForce RTX 2060 12 GB przez decyzję NVIDII może być droższa

GeForce RTX 2060 12 GB nie otrzyma wersji Founders Edition. To oznacza, że karta prawdopodobnie będzie droga.

Odświeżona karta graficzna GeForce RTX 2060 z 12 GB pamięci VRAM ma być pewnego rodzaju ratunkiem dla graczy i rynku jako takiego. Stosunkowo tania i wydajna zapewne cieszyłaby się dużym powodzeniem wśród osób, które dotychczas nie były w stanie kupić GPU z powodu wysokich cen. Szkoda, że NVIDIA mogła wszystko zepsuć.

GeForce RTX 2060 12 GB — co z ceną?

Kilka dni temu GeForce RTX 2060 12 GB pojawił się na oficjalnej stronie NVIDII. Karta jednak szybko zniknęła z wirtryny, a firma przyznała, że był to błąd. Co gorsze, z oświadczenia dowiadujemy się, że szykowane są tylko i wyłącznie wersje niereferencyjne tego modelu. Oznacza to, że GeForce RTX 2060 12 GB nie otrzyma wersji Founders Edition.

Co to oznacza dla graczy? Founders Edition, chociaż pewnie rozeszłoby się niczym świecie bułki, to gwarancja przynajmniej rozsądnej ceny na oficjalnej stronie NVIDII. Tymczasem wersje niereferencyjne trafią tylko do sklepów, co oznacza większe kwoty znikające z naszych kont, gdy już zdecydujemy się na zakup. Szkoda, ale może nie będzie aż tak źle...

