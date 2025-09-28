Sprzęt

Nvidia: Chiny są już tylko nanosekundy za USA

Czy USA powinny naprawdę się bać chińskiej technologii w branży układów? Według Nvidii tak. USA były zbyt długo pewne, że Chiny nie będą w stanie sprostać w wyścigu technologicznym. Wychodzi jednak na to, że nie jest tak dobrze jak USA chciałyby sądzić.

Michał Świech (Isand)
MICHAł ŚWIECH (ISAND) 21:25
1
Chiny dyszą USA w kark ostrzega Nvidia

Mamy kolejny komentarz ze strony Nvidii w stosunku do zamieszania na rynku chińskim i ostatnim zablokowaniu Nvidii w Państwie Środka.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jensen Huang z Nvidii mówi wprost, że Chiny są już tylko nanosekundy za USA w branży układów graficznych. Huang to współzałożyciel Nvidii i jej dyrektor generalny. Ciężko o lepiej poinformowanych w ludzi w branży. Huang doskonale zna USA w których mieszka, jak i świat chiński - sam jest z Tajwanu. 

Przedsiębiorca mówi, że USA i Chiny nie powinny podążać ścieżką protekcjonizmu, bo to nijak nie pomoże w konkurencyjnym świecie. USA powinny zarówno pozwolić chińskim firmom na konkurencję u siebie, jak i Chiny nie powinny stawiać barier firmom amerykańskim. Zdrowa konkurencja oraz inwestycje pomogą jednym i drugim. 

Huang zdaje sobie sprawę, że dużym zagrożeniem dla Nvidii są próby odcięcia chińskich firm od produktów Nvidii. Chińskie firmy po prostu zagryzają zęby i sięgają po własne rozwiązania. Nvidia już wcześniej lobbowała w administracji Trumpa by polepszył stosunki z Chinami w kwestii technologicznej, ale sukcesy są niewielkie. Najczęściej polegają na tym, że zamiast absolutnego zakazu wprowadza się cło i system zgód.

Image
telepolis
chiny Nvidia Jensen Huang
Zródła zdjęć: pexels
Źródła tekstu: scmp