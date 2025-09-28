Nvidia: Chiny są już tylko nanosekundy za USA

Chiny dyszą USA w kark ostrzega Nvidia

Mamy kolejny komentarz ze strony Nvidii w stosunku do zamieszania na rynku chińskim i ostatnim zablokowaniu Nvidii w Państwie Środka.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jensen Huang z Nvidii mówi wprost, że Chiny są już tylko nanosekundy za USA w branży układów graficznych. Huang to współzałożyciel Nvidii i jej dyrektor generalny. Ciężko o lepiej poinformowanych w ludzi w branży. Huang doskonale zna USA w których mieszka, jak i świat chiński - sam jest z Tajwanu.

Przedsiębiorca mówi, że USA i Chiny nie powinny podążać ścieżką protekcjonizmu, bo to nijak nie pomoże w konkurencyjnym świecie. USA powinny zarówno pozwolić chińskim firmom na konkurencję u siebie, jak i Chiny nie powinny stawiać barier firmom amerykańskim. Zdrowa konkurencja oraz inwestycje pomogą jednym i drugim.