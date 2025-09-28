Jak radzi sobie Huawei ze swoim HarmonyOS? Całkiem przyzwoicie

HarmonyOS radzi sobie dobrze. Będzie lepiej?

Przyjrzyjmy się rynkowi smartfonów. W skali świata oczywiście dominuje Android z 79% rynku. Na drugim miejscu jest Apple ze swoim iOS, który ma 17% rynku. HarmonyOS Huaweia to 4% światowego rynku. Oczywiście trzeba tutaj pamiętać, że każdy kraj ma swoją własną specyfikę. iOS dominuje w krajach takich jak USA, Wielka Brytania czy Japonia. Z drugiej strony Apple prawie nie istnieje w takich krajach jak Hiszpania. Nie wspominamy tu oczywiście o rynkach w krajach rozwijających się.

Dla Huaweia najbardziej liczy się jednak rynek macierzysty. Jak wygląda to w Chinach? tam też dominuje Android, ale tutaj jego przewaga jest dużo niższa. Android w Państwie Środka to 66% rynku. Na drugim miejscu jest właśnie HarmonyOS mający 17% rynkowego tortu. Dopiero trzeci jest bmający 16% rynku.