Jak radzi sobie Huawei ze swoim HarmonyOS? Całkiem przyzwoicie

HarmonyOS to chyba najbardziej jaskrawy przykład marszu Huaweia w stronę technologicznej niezależności. Huawei porzucił najpierw Androida, potem Windowsa i rozwija swój własny system operacyjny. Jak radzi sobie wynalazek Chińczyków?

Michał Świech (Isand)
21:58
HarmonyOS radzi sobie dobrze. Będzie lepiej?

Przyjrzyjmy się rynkowi smartfonów. W skali świata oczywiście dominuje Android z 79% rynku. Na drugim miejscu jest Apple ze swoim iOS, który ma 17% rynku. HarmonyOS Huaweia to 4% światowego rynku. Oczywiście trzeba tutaj pamiętać, że każdy kraj ma swoją własną specyfikę. iOS dominuje w krajach takich jak USA, Wielka Brytania czy Japonia. Z drugiej strony Apple prawie nie istnieje w takich krajach jak Hiszpania. Nie wspominamy tu oczywiście o rynkach w krajach rozwijających się.

Dla Huaweia najbardziej liczy się jednak rynek macierzysty. Jak wygląda to w Chinach? tam też dominuje Android, ale tutaj jego przewaga jest dużo niższa. Android w Państwie Środka to 66% rynku. Na drugim miejscu jest właśnie HarmonyOS mający 17% rynkowego tortu. Dopiero trzeci jest bmający 16% rynku. 

To przyzwoity wynik. Nie są na miejscu próby porównywania HarmonyOS do Windows Phone'a czy BlackBerry OS. Czemu? Te systemy nie miały swoich Chin. Mówimy tu o rynku dużym, przywiązanym do marki i jednocześnie niezależnym od Google'a. Tam mimo Androida nie działają usługi Google.

telepolis
Zródła zdjęć: huawei
Źródła tekstu: scmp