Nintendo Switch 2 zadebiutuje w tym roku. Co wiemy o konsoli?

Plotki na temat Nintendo Switch 2 krążą od dobrych kilku miesięcy. Wszystko wskazuje, że konsola jeszcze w tym roku trafi do sprzedaży. Podobnego zdania jest rynkowy analityk Hiroshi Hayase z firmy Omdia.

Analityk przewiduje, że Switch 2 zadebiutuje w drugiej połowie 2024 roku. Konsola ma być wyposażona w 8-calowy ekran LCD. Swoje przypuszczenia opiera na doniesieniach od dostawców, u których zwiększy się zamówienia na tego typu wyświetlacze.

Nintendo jeszcze niczego oficjalnie nie zapowiedziało. Natomiast według plotek konsola po raz pierwszy została zaprezentowana na Gamescom 2023. Pokaz odbył się w zamkniętym gronie. Japończycy podobno pokazali między innymi Legend of Zelda: Breath of the Wild w rozdzielczości 4K i płynności 60 klatek na sekundę, a także działające demo Unreal Engine 5 o nazwie The Matrix Awakens.

Nintendo Switch 2 ma bazować na układzie NVIDIA Tegra 239, który ma być przerobioną wersją T234. Dzięki temu urządzenie zaoferuje między inny obsługę techniki DLSS z Ray Recostruction. Co ciekawe, nie ma obsługiwać generowania klatek. Konsola ma też wspierać HDR, ale prawdopodobnie tylko, gdy będzie zadokowana. Jeśli chodzi o wydajność, to Switch 2 ma mieć możliwości zbliżone do Xbox Series S.

Gracze powinni się też przygotować na wyższą cenę nie tylko samego urządzenia, ale także gier.

