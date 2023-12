Ninendo Switch 2 jednak z ważnym usprawnieniem. Premiera szybciej

Pojawia się coraz więcej plotek na temat Nintendo Switch 2. Najnowsze sugerują nie tylko szybszą premierę konsoli, ale też istotne usprawnienie względem poprzednika.

Z tygodnia na tydzień pojawia się coraz więcej plotek na temat Nintendo Switch 2. Według najnowszych konsola może zadebiutować już w przyszłym roku. Poza tym Japończycy mają od razu szykować dwie wersje urządzenia, z czego jedna będzie miała istotne usprawnienie względem poprzednika.

Nintendo Switch 2

Najnowsze plotki docierają do nas z Korei. Nintendo ma być w trakcie rozmów z Samsungiem na temat produkcji ekranów OLED. Koreańczycy mieliby dostarczać panele do nowego urządzenia, prawdopodobnie właśnie Nintendo Switch 2. Rozmowy mają być dość świeże i wynikają z problemów, które napotkały innego producenta OLED-ów, czyli chińską firmę BOE.

Nie oznacza to jednak, że Switch 2 będzie wyposażony tylko w takie matryce. Japońska firma prawdopodobnie szykuje na premierę dwa modele urządzenia: tańszy z ekranem LCD oraz droższy z wyświetlaczem w technologii OLED. Na ten moment nie wiemy, czy będą między nimi jeszcze jakieś różnice.

Jeśli chodzi o premierę, to wcześniejsze pogłoski sugerowały końcówkę 2024 roku. Według najnowszych konsola może wcześniej trafić na sklepowe półki. Pod uwagę może być brana nawet pierwsza połowa przyszłego roku. Jeśli tak, to wkrótce powinno dojść do oficjalnej zapowiedzi. Pamiętajcie jednak, że to tylko plotki, więc zawsze należy traktować je z przymrużeniem oka.

