Nintendo Switch 2 będzie droższe. Tak samo jak gry

W drugiej połowie 2024 roku powinna zadebiutować konsola Nintendo Switch 2. Ta ma być droższa od swojego poprzednika. Więcej zapłacimy też za gry.

Plotki na temat Nintendo Switch 2 krążą od wielu miesięcy. Jeśli źródła nie kłamały, to Japończycy powinni zapowiedzieć konsolę w pierwszej połowie tego roku, a sklepowa premiera zaplanowana jest na końcówkę 2024. Ile Switch 2 może kosztować? Więcej niż pierwsza wersja urządzenia.

Cena Nintendo Switch 2

O analizę przyszłej konsoli Nintendo pokusił się Dr. Serkan Toto. Jest on jednocześnie szefem Kantan Games, jak i rynkowym analitykiem. Jego zdaniem gracze powinni szykować się na wyższą cenę konsoli.

O ile wyższą? Nintendo Switch 2 ma kosztować 400 dolarów. Według aktualnego kursu daje to około 1600 zł, co po dodaniu podatku VAT daje mniej więcej 1970 zł. Zatem cena w Polsce na poziomie 1999 zł nie powinna być dla nikogo zaskoczeniem.

Jednak nie tylko sama konsola będzie droższa. Zdaniem analityka więcej zapłacimy również za gry. Już The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom jest sprzedawane za równowartość 70 dolarów, co było pewnego rodzaju testem. Gra sprzedała się w liczbie 19,5 mln egzemplarzy, więc w przyszłości ma to być standardowa kwota za wszystkie gry Japończyków.

Dr. Serkan Toto uprzedza też, że gracze nie powinni spodziewać się wielkiej rewolucji. Nintendo Switch 2 ma być raczej ewolucją. Jego zdaniem japońska firma nie zrezygnuje z mobilności urządzenia, więc ponownie otrzymamy sprzęt hybrydowy. Generalnie Switch 2 ma być podobny do pierwszego Switcha tylko po prostu wydajniejszy.

