Nintendo Switch 2 zaoferuje kluczową funkcję. Fani będą wniebowzięci

Wszystkie znaki na niebie i Ziemi sugerują, że jeszcze w tym roku do sklepów trafi Nintendo Switch 2. Konsola, jak wynika z najnowszych plotek, ma zaoferować bardzo ważną funkcję, z której wszyscy gracze powinni być zadowoleni. Szczególnie ci, którzy mają pierwszą generację Switcha.

Nintendo Switch 2, a wsteczna kompatybilność

PH Brazil to znany informator, który specjalizuje się właśnie w tematyce Nintendo. Z własnych źródeł dowiedział się, że Nintendo Switch 2 zaoferuje wsteczną kompatybilność. Kluczowe w tej informacji jest to, że nowa konsola ma w ten sposób obsługiwać nie tylko gry cyfrowe, ale także na fizycznych nośnikach. Oznacza to, że Switch 2 będzie miał identyczny czytnik kartridży.

Co więcej, nowa konsola ma pozwolić twórcom gier na łatwe dostosowanie ich produkcji do nowego sprzętu. Zapewne oznacza to możliwość wydania aktualizacji, dzięki którym tytuły będą albo lepiej wyglądały na Switchu 2, albo działały z większą liczbą klatek na sekundę. Biorąc pod uwagę zapowiadany wzrost wydajności, nie można wykluczyć obu tych opcji jednocześnie.

Wsteczna kompatybilność to nie tylko świetna informacja dla posiadaczy pierwszego Switcha. To też doskonała wiadomość do osób, które będą nowe w świecie Nintendo, bo od razu dostaną do dyspozycji ogromną bibliotekę gier.

