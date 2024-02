Sony pracuje nad PlayStation Vita 2. Ma współpracować z PS6

Sony nie odpuszcza rynku konsol przenośnych. Japończycy mają pracować nad PlayStation Vita 2, które ma być ściśle powiązane z PlayStation 6.

Znany YouTuber Moore's Law is Dead ujawnił nie tylko prawdopodobną specyfikacją PlayStation 5 Pro, ale twierdzi też, że Sony pracuje nad PlayStation Vita 2. Przenośna konsola ma należeć do rodziny PS6, co oznacza, że premiera — jeśli w ogóle do niej dojdzie, bo to nie jest w 100 proc. pewne — odbędzie się za kilka lat.

PlayStation Vita 2

Przede wszystkim nazwa PlayStation Vita 2 jest umowna. Nie wiadomo, czy konsola w ogóle powstanie, a jeśli tak, to jaka będzie jej nazwa. Według źródeł YouTubera nad urządzeniem trwają już prace projektowe. Sony miało skontaktować się z AMD w sprawie stworzenia dedykowanego SoC, który pozwalałby na granie w zadowalającej jakości.

Specyfikacja urządzenia nie jest znana, ale możliwe jest wykorzystanie grafiki z 18 jednostkami CU i taktowaniem 1,8 GHz. Dzięki temu Vita 2 miałaby obsługiwać wszystkie gry z PlayStation 5, ale wymagałoby do dostosowania każdej produkcji poprzez odpowiednią aktualizację. Urządzenie ma też obsługiwać tytuły z PlayStation 4.

Gry miałyby działać w niższej rozdzielczości i gorszej jakości, ale mają być natywnie uruchamiane na urządzeniu, a nie streamowane, jak w przypadku PlayStation Portal (chociaż granie w chmurze prawdopodobnie też będzie wchodziło w grę).

