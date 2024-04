Nintendo Switch 2 ma być większą konsolą od poprzednika

Pojawiły się ciekawe doniesienia na temat konsoli Nintendo Switch 2. Wynika z nich, że nowy model będzie większy od swojego poprzednika.

Jeśli dotychczasowe plotki są prawdziwe, to Nintendo Switch 2 zadebiutuje na początku 2025 roku. W związku z tym nic dziwnego, że pojawia się na jej temat coraz więcej informacji. Według najnowszych konsola będzie większa od swojego poprzednika, a do tego wprowadzi ważną zmianę w kontekście kontrolerów Joy-Con.

Specyfikacja Nintendo Switch 2

Najświeższe doniesienia pochodzą z hiszpańskiego bloga Vandal. Może się wydawać, że to słabe źródło, ale warto przypomnieć, że to oni jako pierwsi ujawnili informacje o Nintendo Switch z ekranem OLED, więc wydaje się, że mają dobre źródła. Pomimo tego pamiętajcie, że to nadal tylko plotki, więc podchodźcie do z nich z dużym dystansem.

Nintendo podobno na swój sposób pokazało Switcha 2 producentom akcesoriów. Nie widzieli oni samej konsoli, ale coś w rodzaju modelu, który prezentował wygląd i kształt urządzenia. Osoby, które miały okazję uczestniczyć w pokazie, jednomyślnie donoszą, że Nintendo Switch 2 będzie większe od swojego poprzednika, ale jednocześnie nie tak duże jak Steam Deck.

Co więcej, te same źródła donoszą, że konsola jest już gotowa i opóźnienie premiery na początek 2025 roku podyktowane jest chęcią dania deweloperom więcej czasu na stworzenie nowych gier. Takie informacje pojawiały się już wcześniej, a to tylko kolejne potwierdzenie.

Poza tym Nintendo Switch 2 ma przynieść ważną zmianę w kontekście kontrolerów Joy-Con. Te mają być mocowane magnetycznie, a nie na szynach, jak było to w pierwszym modelu. Dlatego też obecnie dostępne konstrukcje nie będą kompatybilne z nową konsolą. Za to na Switch 2 da się podobno grać, korzystając z kontrolera Pro.

