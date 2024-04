Hyperbook prezentuje nowe laptopy dla wymagających

Firma Hyperbook, w związku z niedawną premierą procesorów Raptor Lake Refresh, zaprezentowała nową gamę laptopów dla wymagających użytkowników, które wyposażone są w odświeżone układy.

Polska firma Hyperbook zaprezentowała nową gamę laptopów dla graczy i wymagających profesjonalistów. Te wyposażone są zarówno w najwydajniejsze procesory Raptor Lake Refresh, jak i efektywne energetycznie jednostki Metero Lake-U. W sumie marka odświeżyła kilka swoich modeli.

Nowe laptopy Hyperbook

Nowe laptopy Hyperbook można kupić między innymi z wydajnymi procesorami Intel Core i7-14700HX (20 rdzeni i 28 wątków) oraz Core i9-14900HX (24 rdzenie i 32 wątki), w obu przypadkach z TDP ustawionym na 55 W. W połączeniu z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 4050, RTX 4060, RTX 4070, RTX 4080 i RTX 4090 daje to bardzo wydajne konstrukcje.

Oprócz tego polska marka ma w swojej ofercie też nowe modele z procesorami Ultra 5 125U (10 rdzeni i 12 wątków) z serii Meteor Lake-U, które charakteryzują się niższym procesem technologicznym i większą efektywnością energetyczną. Poza tym wyposażone są w dedykowane jednostki NPU (Neural Processing Unit) do obsługi zadań związanych ze sztuczną inteligencją. W określonych scenariuszach ich czas pracy na baterii ma sięgać prawie 20 godzin.

Ostatnią nowością są modele z procesorem Core i7-13620H (10 rdzeni i 16 wątków) z TDP ustawionym na poziomie 45 W.

Najmocniejsze laptopy w ofercie Hyperbooka to modele z serii Liquid. Korzystają one z zewnętrznej stacji chłodzącej, która rozprasza ciepło za pomocą cieczy i w ten sposób skutecznie niweluje generowany hałas. Są one oferowane z procesorem Core i9-14900HX, grafiką RTX 4090 lub RTX 4090 oraz nawet 96 GB pamięci RAM. Do tego mają ekran o przekątnej 17,3 cala i z odświeżaniem do 240 Hz.

Poza tym w portfolio Hyperbooka są też nowe, odświeżone modele z serii L. W jej skład wchodzą konstrukcje 14- i 16-calowe. Charakteryzuje je niewielka masa (odpowiednio 1,15 i 1,42 kg) oraz smukła obudowa. To w ich przypadku możemy liczyć nawet na 18-20 godzin pracy z dala od ładowarki.

Źródło zdjęć: Hyperbook

Źródło tekstu: Hyperbook