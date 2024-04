To pierwszy taki laptop na świecie. Ma nietypowe pamięci

Lenovo zaprezentowało pierwszego laptopa, który łączy w sobie wydajny procesor Intel Core Ultra oraz nowe pamięci LPCAMM2.

Lenovo ThinkPad P1 Gen 7 to laptop pod wieloma względami wyjątkowy. Nie tylko jest to mobilna stacja robocza, przystosowana do obsługi AI, ale też korzysta z nowych pamięci LPCAMM2.

Lenovo ThinkPad P1 Gen 7

Lenovo ThinkPad P1 Gen 7 wyposażony jest w 16-calowy ekran w formacie 16:10. Za wydajność odpowiada układ Intel Core Ultra 9 z 16 rdzeniami i obsługą 22 wątków. Oferuje on taktowanie do 5,1 GHz oraz 24 MB pamięci smart cache. Chociaż laptop ma zintegrowany układ graficzny Intel Arc Xe-LPG z 8 rdzeniami Xe, to dodatkowo ma też dedykowaną grafikę RTX 3000 Ada z 4608 jednostkami CUDA oraz 8 GB pamięci GDDR6.

To, co w laptopie szczególnie ciekawe, to zastosowanie 64 GB pamięci RAM LPCAMM2. To nowe moduły zostały opracowane we współpracy z firmą Micron. Mają oferować o 61 proc. mniejsze zużycie energii i zajmować aż o 64 proc. mniej miejsca w porównaniu z pamięciami DDR5 SODIMM. Chociaż w tym wypadku 64 GB znajdują się w jednej kości, to są to moduły dwukanałowe.

Laptop ma oferować wydajność aż 329 TOPS w zadaniach związanych z AI. Z tego 318 TOPS pochodzi z jednostek Tensor w układzie graficznym NVIDII, a 11 TOPS z procesora i zintegrowanej grafiki. Poza tym laptop ma też dwa złącza M.2 na szybkie dyski SSD NVMe oraz chłodzenie z dużymi ciepłowodami i dwoma wentylatorami.

Premiera laptopa zaplanowana jest na maj 2024 roku. Ceny będą zaczynać się od 2619 dolarów.

Źródło zdjęć: Lenovo

Źródło tekstu: wccftech