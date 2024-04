Qualcomm oskarżony o manipulację. Chodzi o układy Snapdragon X

Kilka dni temu Qualcomm zaprezentował układy Snapdragon X Elite oraz X Plus, które trafią do tegorocznych laptopów. Firma pokazała też wyniki wydajności, które są bardzo imponujące. Jednak pojawiło się oskarżenie o manipulację.

W tym roku na sklepowych półkach zagoszczą nowe laptopy z układami ARM. Mowa o jednostkach z serii Snapdragon X Elite oraz X Plus. Firma Qualcomm pochwaliła się benchmarkami, z których wynika, że są one szybsze od Apple M3 oraz procesorów Intela i AMD. Jednak niektórzy twierdzą, że jest to manipulacja.

Wydajność Qualcomm Snapdragon X Elite/Plus

Takie oskarżenia rzucili redaktorzy serwisu Semiaccurate. Ich zdaniem wyniki wydajności nowych układów są mocno zawyżone. Takie wnioski wysunięto na podstawie kilku rzeczy. Po pierwsze, dziennikarzom pozwolono na uruchomienie testów wydajności, ale tylko wybranych, w pełni kontrolowanych warunkach i na sprzętach przygotowanych przez firmę Qualcomm.

Po drugie, z doniesień producentów laptopów wynika, że nie są oni w stanie odtworzyć wyników prezentowanych przez Qualcomm. Nieoficjalnie mieli przekazać, że w rzeczywistości wydajność ma być nawet o 50 proc. niższa. Qualcomm zrzuca winę na niewydajne systemy chłodzenia i benchmarki nieprzystosowane do układów ARM.

Podtrzymujemy nasze deklaracje dotyczące wydajności i jesteśmy podekscytowani, że konsumenci wkrótce otrzymają w swoje ręce urządzenia Snapdragon X Elite i X Plus.

- przekazał rzecznik firmy Qualcomm.

Jeśli doniesienia Semiaccurate okażą się prawdziwe, to wybuchnie niezła afera. Zawyżanie wyników wydajności aż o 50 proc. może mocno odbić się na firmie Qualcomm i wpłynąć negatywnie na przyszłość układów ARM w segmencie komputerów. Jak jest naprawdę? Przekonamy się wkrótce, bo już w przyszłym miesiącu prezentowane będą pierwsze laptopy z jednostkami z serii Snapdragon X.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: ExtremeTech