Qualcomm szykuje mocne procesory. To może być rewolucja

Qualcomm wkrótce zaprezentuje drugi, słabszy wariant układów ARM do komputerów. Mowa o modelu Snapdragon X Plus. Jednak już teraz poznaliśmy jego specyfikację i wydajność.

W tym roku zadebiutują pierwsze laptopy z układami ARM Qualcomma. Najmocniejsze modele mają być wyposażone w procesor Snapdragon X Elite, ale oprócz tego amerykańska firma szykuje też słabszą jednostkę X Plus. Chociaż nie została ona jeszcze oficjalnie zapowiedziana, to poznaliśmy już jej specyfikację i wydajność.

Qualcomm Snapdragon X Plus

Snapdragon X Plus będzie wyposażony w 10 rdzeni Oryon, czyli o 2 mniej niż w wersji X Elite. Zaoferuje on maksymalne taktowanie na poziomie 3,4 GHz oraz 42 MB pamięci podręcznej. Wydajność układu graficznego Adreno to z kolei 3,8 TFLOPs, a jednostka NPU (do obliczeń związanych z AI) osiągnie 45 TOPS, czyli dokładnie tyle samo, co w wyższym modelu.

Jeśli chodzi o wydajność, to nowe układy Qualcomma nie mają czego się wstydzić. W testach wypadają nawet lepiej niż procesory Intela, AMD oraz Apple M3. Natomiast różnice między nimi w większości przypadków wahają się w granicach 15-20 proc. Jedyną różnicę stanowi wielordzeniowy test Cinebench 2024, gdzie model X Elite wypada aż o 40 proc. lepiej od X Plus.

Wygląda na to, że Qualcomm przygotował bardzo konkurencyjne jednostki, które śmiało mogą konkurować z mobilnymi procesorami AMD, Intela oraz Apple.

Źródło zdjęć: VideoCardz

Źródło tekstu: VideoCardz