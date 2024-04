x-kom stworzył komputer ostateczny. Nie pytaj, co ma, ale czego nie

Sklep x-kom aktualizuje ofertę swoich topowych komputerów z serii G4M3R Elite. Te skierowane są nie tylko do graczy, ale też wymagających twórców.

Sklep x-kom przygotował nowe modele komputerów z serii G4M3R Elite. Te wyposażone są w nową obudowę, lepsze podzespoły i wydajniejsze chłodzenie, a do tego oferują odświeżony design. To jedne z tych składaków, które warto kupić.

Nowe komputery x-kom G4M3R Elite

Komputery G4M3R Elite od dawna dostępne są w ofercie sklepu x-kom, ale teraz doczekały się solidnego odświeżenia, dzięki czemu mają być jeszcze lepsze. Zmieniło się w nich naprawdę wiele, a najważniejsze nowości to:

wyższej klasy obudowa znanej marki (Fractal Design) z nowymi, ciszej pracującymi wentylatorami (120 i 140 mm) oraz porządnie spiętymi kablami;

zupełnie nowy, niedostępny nigdzie indziej autorski system chłodzenia wodnego, który zapewnia wyższą kulturę pracy (AiO 280 mm);

najnowsze generacje podzespołów (Intel Core 14. generacji, chipset Intel 700, DDR5, GeForce RTX 4000 i RTX 4000 Super);

wyższej jakości okablowanie we wzmocnionych oplotach;

pionowy montaż karty graficznej (bardziej efektowny wygląd w obudowie ze szklanym panelem);

opcja montażu napędu optycznego w razie potrzeby;

obsługa nowych standardów (nie tylko DDR5, ale też ATX 3.0, Wi-Fi 6E, USB typu C czy Bluetooth 5.0).

Poza tym komputery mają fabrycznie zoptymalizowany profil BIOS, co dodatkowo powinno poprawić komfort użytkowania, ale też wydajność. PC-ty dostępne są w wersji bez systemu lub z Windowsem 11 (także w wersji Pro). Wiele osób doceni też fakt, że rozbudowy komputerów można dokonać we własnym zakresie, nie tracąc przy tym gwarancji. A jak już przy tym jesteśmy, to ta obowiązuje przez 36 miesięcy w wariancie door-to-door z naprawą w ciągu 7 dni roboczych.

Przykładowy model G4M3R Elite wyposażony jest w procesor Intel Core i7-14700K, 64 GB pamięci RAM DDR5 6000 MHz, grafikę NVIDIA GeForce RTX 4080 Super, dysk SSD PCIe 4.0 o pojemności 2 TB, chłodzenie wodne AiO 280 mm oraz zasilacz 80 PLUS Gold o mocy 1000 W. Cena za taki zestaw to 14050 zł.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Robson90 / Shutterstock.com, x-kom

Źródło tekstu: x-kom