Producenci odwracają się od AMD. To NVIDIA jest na pierwszym miejscu

To już oficjalne - najwięksi producenci sprzętu komputerowego świadomie wybierają układy NVIDIA GeForce RTX. Fani AMD muszą zadowolić się resztkami.

Na rynku kart graficznych mamy trzech producentów - AMD, NVIDIA oraz Intel. Jednak osoby śledzące uważnie rynek nowych technologii z pewnością zauważyły, że w sklepach od jakiegoś czasu dostępne jest niewiele nowych modeli Radeonów. Wygląda to jakby producenci nie byli zainteresowani ofertą Czerwonych.

Większość graczy wybiera karty graficzne NVIDIA GeForce

Sytuacja jest szczególnie wyraźna w przypadku jednej z największych firm - MSI. Tajwańczycy wciąż do tej pory nie wydali autorskich Radeonów RX 7800 XT oraz RX 7700 XT, a pozostałych modeli jest niewiele i zaczynają znikać ze sklepów. Nie jest to bynajmniej spowodowane wysokim popytem.

Tajwańczycy udzielili komentarza w tej sprawie niemieckiej redakcji Hardwareluxx. MSI skupia się aktualnie na układach NVIDIA GeForce. Producent nie skreśla jednak całkowicie AMD, a współpraca obu firm jest silna. MSI poświęca jednak uwagę płytom głównym z gniazdem AM5 pod procesory z rodziny Ryzen.

A jak to wygląda w liczbach? MSI ma aktualnie w swojej ofercie 147 autorskich modeli NVIDIA GeForce RTX 4000 i tylko 4 układy AMD Radeon RX 7000. W przypadku reszty dużych graczy nie wypada to dużo lepiej. U ASUSa stosunek ten wynosi 100 do 19, a u GIGABYTE jest to 86 do 12.

Nie ma raczej co spodziewać się zmiany tej sytuacji. Zgodnie dotychczasowymi plotkami karty graficzne na bazie architektury AMD RDNA4 nie będą celować w wysoki segment wydajności. Tym samym nie ma co liczyć na wzrost popularności Radeonów. A już teraz wygląda to słabo - aż 78% graczy wybiera układ NVIDII.

Zobacz: Złe wieści od Blizzarda. Firma odwołuje kultowe wydarzenie

Zobacz: Cooler Master ma nowość dla fanów niskich temperatur

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: MSI, Telepolis / Damian Jaroszewski

Źródło tekstu: Hardwareluxx, VideoCardz, oprac. własne