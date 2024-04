Złe wieści od Blizzarda. Firma odwołuje kultowe wydarzenie

To już pewne, w tym roku nie zobaczymy BlizzCon 2024. Impreza podobno jeszcze nie umarła i może kiedyś powrócić. A co w zamian? Nic.

BlizzCon jest corocznym wydarzeniem zapoczątkowanym w 2005 roku przez studio Blizzard. To fizyczna impreza odbywająca się w USA, która transmitowana jest również online. Ma na celu promocję gier z takich kultowych serii jak Warcraft, StarCraft, Diablo, Hearthstone i Overwatch.

Blizzard będzie obecny na targach Gamescom 2024

Co roku przyciąga ona tysiące fanów i cosplayerów, dla których niestety nie mamy dobry wieści. BlizzCon 2024 się nie odbędzie, wydarzenie zostało wczoraj oficjalnie odwołane. Blizzard uspokaja jednak, że myśli o powrocie imprezy w przyszłych latach i eksperymentuje z innymi formatami.

A co zamiast BlizzCon? Zasadniczo - nic. Blizzard zapowiedział swoją obecność na niemieckich targach Gamescom 2024. Prócz tego wspomina tylko o turniejach e-sportowych i zapowiedziach zbliżających się premier jak World of Warcraft: The War Within czy rozszerzenia Diablo IV - Naczynia Nienawiści.

Amerykanie nie podają powodów swojej decyzji, a więc zostają tylko domysły. Ostatnie lata nie były jednak udane dla BlizzConu. Ze względu na pandemię w 2020 i 2022 roku impreza się nie dobyła, a w 2021 roku miała tylko formę online. Może być więc tak, że BlizzCon 2023 nie spełnił założeń co do sprzedaży wejściówek. Co więcej ich gry tracą na popularności, a część marek (np. Overwatch) umiera.

