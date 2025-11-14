Sprzęt

Gratka dla kolekcjonerów. Kieszonkowa konsola od Nintendo za 203 zł

Jest to coś, czego praktycznie nikt nie potrzebuje, ale wielu chciałoby mieć.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 10:29
Super Mario Bros to jedna z najważniejszych gier w historii. To właśnie on przyczynił się do sukcesu konsoli NES, który był punktem zwrotnym w zakończeniu wielkiego kryzysu branży gier. Co jednak najważniejsze, to wciąż jest genialna gra, która mimo swoich lat na karku daje masę zabawy. Dziś natomiast można ją odpalić praktycznie na wszystkim. Mimo to dostała kilka lat temu dedykowaną sobie konsolę: Nintendo Game & Watch: Super Mario Bros.

Nintendo Game & Watch: Super Mario Bros Jedna z najważniejszych gier świata w kieszeni

Ta będzie świetnym uzupełnieniem kolekcji gamingowej niejednego gracza, czy towarzyszem jazdy komunikacją miejską. Świetnie sprawdzi się też jako prezent świąteczny, lub urodzinowy dla gracza, któremu nie wiemy, co kupić. Ot, przyjemny i nostalgiczny bibelot, na którym można wygodnie pograć w kultowy tytuł sprzed kilkudziesięciu lat. A wszystko to za jedyne 202,77 zł.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Zródła zdjęć: onapalmtree / Shutterstock.com, Nintendo