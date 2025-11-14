Gratka dla kolekcjonerów. Kieszonkowa konsola od Nintendo za 203 zł

Super Mario Bros to jedna z najważniejszych gier w historii. To właśnie on przyczynił się do sukcesu konsoli NES, który był punktem zwrotnym w zakończeniu wielkiego kryzysu branży gier. Co jednak najważniejsze, to wciąż jest genialna gra, która mimo swoich lat na karku daje masę zabawy. Dziś natomiast można ją odpalić praktycznie na wszystkim. Mimo to dostała kilka lat temu dedykowaną sobie konsolę: Nintendo Game & Watch: Super Mario Bros.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nintendo Game & Watch: Super Mario Bros

Ta będzie świetnym uzupełnieniem kolekcji gamingowej niejednego gracza, czy towarzyszem jazdy komunikacją miejską. Świetnie sprawdzi się też jako prezent świąteczny, lub urodzinowy dla gracza, któremu nie wiemy, co kupić. Ot, przyjemny i nostalgiczny bibelot, na którym można wygodnie pograć w kultowy tytuł sprzed kilkudziesięciu lat. A wszystko to za jedyne 202,77 zł.