Nie ważne gdzie jesteś. Ten telewizor możesz mieć zawsze przy sobie, a dziś kupisz go znacznie taniej

LG StanbyMe 27ART10AKPL

Jest to 27-calowy ekran HD na stojaku, który wspiera zarówno zasilanie z baterii, jak i wbudowanego akumulatora. Dodatkowo dzięki zintegrowanym kółkom można go zabierać wszędzie ze sobą tak długo, jak na drodze nie staną nam schody lub wysokie progi. Telewizor ten ma na pokładzie WebOS, więc otwiera to dostęp do szeregu filmów z platform VOD. Dodatkowo można go sparować ze smartfonem lub tabletem i wyświetlać na nim zawartość tych urządzeń. Dzięki temu, że ekran jest obrotowy, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby ustawić go w pionie w przypadku treści wyświetlanych w ten sposób. Może on służyć nie tylko jako telewizor, ale też ekran informacyjny i służyć jako ozdoba biura. A wszystko to za 3999 zł.