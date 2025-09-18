Na pozór zwykła szara myszka, ale jej cena zaskakuje

Mowa tu o myszy Logitech M170 w szarym kolorze, którą w promocji możecie kupić za jedyne 43,99 zł. Jest to porządnie wykonana i przyjemnie wyprofilowana mysz o symetrycznej budowie. Dzięki temu świetnie sprawdzi się ona zarówno u osób prawo-, jak i leworęcznych.

Logitech M170

Jeśli chodzi o łączność, to za nią odpowiada moduł USB 2,4 GHz, co zapewnia znacznie stabilniejszą i szybszą pracę, niż Bluetooth. Zasilanie odbywa się natomiast za pomocą pojedynczej baterii AA, która wystarcza na bardzo długo. A wszystko to za jedyne 43,99 zł.