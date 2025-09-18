Sprzęt

Na pozór zwykła szara myszka, ale jej cena zaskakuje

Nie jest to jakaś tam szara myszka, a porządna szara myszka, a przy okazji bardzo wygodna.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:48
0
Mowa tu o myszy Logitech M170 w szarym kolorze, którą w promocji możecie kupić za jedyne 43,99 zł. Jest to porządnie wykonana i przyjemnie wyprofilowana mysz o symetrycznej budowie. Dzięki temu świetnie sprawdzi się ona zarówno u osób prawo-, jak i leworęcznych. 

Logitech M170 Tania myszka na lata

Logitech M170

Jeśli chodzi o łączność, to za nią odpowiada moduł USB 2,4 GHz, co zapewnia znacznie stabilniejszą i szybszą pracę, niż Bluetooth. Zasilanie odbywa się natomiast za pomocą pojedynczej baterii AA, która wystarcza na bardzo długo. A wszystko to za jedyne 43,99 zł.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Zródła zdjęć: Logitech