ZOWIE U2 to szalenie lekka myszka do e-sportu

Jeśli dużo grasz w dynamiczne gry online i szukasz nowego gryzonia to ZOWIE ma coś dla Ciebie. Mowa o lekkiej i wygodnej myszce z topowym sensorem.

ZOWIE to gamingowa marka należąca do znanego w Polsce producenta, czyli firmy BenQ. A tak się składa, że Tajwańczycy rozszerzyli swoją ofertę o ultralekkiego gryzonia skierowanego do wymagających graczy.

ZOWIE U2 wyceniono na około 519 złotych

ZOWIE U2 to bezprzewodowa myszka o wymiarach 124 x 38 x 65 milimetrów i masie 60 gramów. Mamy tutaj do czynienia z symetryczną, mocno wyprofilowaną skorupą, która zapewnia pewny chwyt nawet podczas szybkich i nagłych ruchów oraz jeszcze większymi ślizgaczami niż do tej pory.

Zastosowany kontroler to jedno z lepszych rozwiązań na rynku - PixArt PAW 3395. Rozdzielczość została ograniczona do 3200 DPI. Nie zdradzono jednak maksymalnej prędkości i przyśpieszenia. Użytkownik ma do dyspozycji pięć przycisków, prócz klasycznych dwa dodatkowe znalazły się na lewym boku.

ZOWIE U2 korzysta ze specjalnego, dużego odbiornika 2,4 GHz, który ma zapewniać niskie opóźnienia, duży zasięg i stabilne połączenie. Częstotliwość raportowania to tylko 1000 Hz, co wygląda biednie w porównaniu do konkurencji. Wbudowany akumulator pozwala na 70 godzin pracy na jednym ładowaniu.

Sugerowana cena opisywanej myszki ustalona została na 130 dolarów, czyli około 519 złotych. Tym samym sensowność jej zakupu staje pod mocnym znakiem zapytania, bo w tym segmencie jest w czym wybierać. Jedyne czym ZOWIE U2 może przekonać do siebie konsumentów to niska waga.

Źródło zdjęć: ZOWIE

Źródło tekstu: oprac. własne