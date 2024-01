Atari szykuje przenośną konsolę do gier dla fanów retro

Jesteś fanem gier retro? Lubisz grać w podróży lub wygodnie leżąc na łóżku? Świetnie się składa! Na rynek zmierza handheld od Atari.

Starszym czytelnikom z pewnością nie trzeba przypominać Atari, czyli amerykańskiego giganta na rynku automatów wideo, konsol oraz komputerów domowych z ubiegłego wieku. Firma jednak w 1996 roku wycofała się z produkcji sprzętu, a w 1998 roku została zlikwidowana i wykupiona przez Hasbro Interactive.

Przenośna retro-konsola Atari ma kosztować 599 złotych

Nieco później, w 2001 roku, Hasbro Interactive wykupione zostało przez Infogrames Entertainment, które zaczęło wydawać tytuły sygnowane marką Atari. Dwa lata później nazwa znowu się zmieniła na Atari Interactive, a Infogrames Inc. w Atari Inc. i firma skupiła się na wydawaniu konsol.

Podczas minionych targów CES 2024 zdradzono, że już niedługo otrzymamy nie tylko stacjonarną konsolę Atari 400 Mini, ale również handehlda "Gamestation Portable". Urządzenie będzie korzystać z 7-calowego, kolorowego ekranu i zaoferuje m. in. d-pad, potencjometr, trackball, ABXY oraz klawiaturę numeryczną.

Co ważne wszystkie elementy sterujące wyposażono w podświetlenie LED, które będzie sugerować z jakich kontrolerów korzysta dana gra. Prócz tego przenośna konsola atari zaoferuje wbudowany akumulator, dwa złącza USB typu C z opcją podłączenia do zewnętrznego wyświetlacza i wbudowaną podpórkę.

Gamestation Portable nie będzie pracować pod kontrolą Windowsa czy SteamOS. Firma potwierdziła jednak już, że aktualnie wspierane jest ponad 200 klasycznych gier, a lista ma się jeszcze powiększyć.

Gamestation Portable ma kosztować 149 dolarów, czyli około 599 złotych. Dość drogo biorąc pod uwagę możliwości. Premiera planowana jest jeszcze w tym roku, w okolicach przełomu września i października.

Zobacz: Nowy GeForce RTX 4090 jest gorszy od oryginału

Zobacz: AMD ma problem. Nikt nie chce ich kart graficznych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Retro Handhelds

Źródło tekstu: VideoCardz, Retro Handhelds, oprac. własne