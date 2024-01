AMD ma problem. Nikt nie chce ich kart graficznych

Wygląda na to, że coraz mniej osób jest zainteresowane układami graficznymi AMD. Nas targach CES 2024 nie pojawił się żaden laptop z Radeonem RX 7000M.

Nie jest żądną tajemnicą, że AMD nie cieszy się powodzeniem wśród graczy. O ile w przypadku procesorów komputerowych Czerwoni mają około 34,4% rynku, tak z ich kart graficznych chce korzystać zaledwie 16% konsumentów. Sytuacja ta wygląda szczególnie źle w przypadku laptopów, a będzie tylko gorzej.

AMD RDNA3 trafia głównie do chińskich MiniPC

Jak zauważyła niemiecka redakcja ComputerBase, na targach CES 2024 nie pojawił się żaden nowy laptop z mobilnymi układami AMD Radeon RX 7000M. Jakby tego było mało do tej pory modele ściśle związane z AMD - np. Alienware m16 R, M18 R2 czy ASUS TUF Gaming A16 2024 - również przeszły na stronę NVIDII.

Trudno powiedzieć jaki jest powód takiej sytuacji. Zwłaszcza, że rodzina AMD Radeon RX 7000M dostępna jest od wielu miesięcy, a NVIDIA nie wydawała ostatnimi czasy nowych, mobilnych GPU. Trudno więc posłużyć się argumentem, że "partnerzy nie mieli czasu wprowadzić do oferty kart od Czerwonych".

Co prawda na rynku pojawią się produkty korzystające z laptopowych kart graficznych na bazie architektury AMD RDNA3, ale będą to MiniPC. I to głównie od nieznanych na Zachodzie, chińskich producentów. Pozostaje trzymać kciuki, że sytuacja Czerwonych się odmieni - brak konkurencji nigdy nie służy konsumentom.

