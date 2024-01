Cooler Master szykuje ciche i kolorowe klawiatury mechaniczne

Klawiatura mechaniczna znacząco zwiększa komfort pracy przy komputerze, ale wiele osób odstrasza hałas. Na szczęście na rynku przybywa wyciszonych konstrukcji.

Praca nad nowymi peryferiami komputerowymi trwa często wiele miesięcy i wiąże się z licznymi testami, udoskonaleniami i nowymi rewizjami. To dlatego czasami od pierwszej prezentacji na targach mija sporo czasu do debiutu sklepowego. Nie inaczej wygląda to w przypadku Cooler Mastera.

Cooler Master stawia na przełączniki Kailh Box V2

Na targach CES 2024 pojawiła się klawiatura mechaniczna Cooler Master MasterKey MK770, którą podziwiać mogliśmy już na Tajwanie podczas Computex 2023. Sprzęt wygląda na ukończony i gotowy do premiery.

Cooler Master MasterKey MK770 to klawiatura mechaniczna, która stawia na cichą pracę. Tym samym mamy tutaj do czynienia z elastyczną konstrukcja pochłaniającą hałas, silikonowymi uszczelkami oraz fabrycznie nasmarowanymi przełącznikami i stabilizatorami. Wisienką na torcie jest wbudowany potencjometr.

Tajwańczycy stawiają na przełączniki Kailh Box V2, ale za sprawą funkcji hot-swap można je wymienić na dowolne inne bez lutowania. Nakładki na klawisze wykonano z PBT w technologii double-shot. Do wyboru będą dwie wersje kolorystyczne - Space Gray i Macraron. Oczywiście nie zabrakło podświetlenia RGB LED.

Data premiery i sugerowane ceny Cooler Master MasterKey MK770 pozostają nieznane. Producent twierdzi jednak, że opisywana klawiatura ma być jedną z przystępniejszych konstrukcji skierowanych do entuzjastów.

Zobacz: Nadciągają chłodne SSD. Wszystko dzięki nowej litografii

Zobacz: Świat oszalał? Nadciągają gamingowe lampki na biurko

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Cooler Master, TechpowerUP

Źródło tekstu: oprac. własne