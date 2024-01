Świat oszalał? Nadciągają gamingowe lampki na biurko

Znani producenci sprzętu dla graczy zainteresowali się nową grupą produktów. W najbliższych tygodniach do sprzedaży trafią gamingowe listwy świetlne.

Kończące się powoli targi CES 2024 w amerykańskim Las Vegas to wysyp technologicznych nowości. Mowa zarówno o produktach codziennego użytku - telewizory, lodówki, laptopy, klawiatury, myszki i podzespoły komputerowe, jak i nieco bardziej egzotycznych propozycjach.

Czeka nas nowa moda w świecie sprzętu dla graczy

Wygląda jednak na to, że nową modą w świecie sprzętu dla graczy będą... gamingowe lampki na biurko. Swoje propozycje w USA pokazało przynajmniej dwóch różnych, dużych producentów - ASUS i Razer.

ASUS ROG Aura Monitor Light Bar ALB01 to listwa świetlna montowana magnetycznie na monitorze. Oferuje ona białe podświetlenie biurka w zakresie od 2700K do 6500K oraz delikatne podświetlenie tła diodami RGB LED. Na obudowie urządzenia znalazł się potencjometr do regulacji, ale można też używać aplikacji systemowej.

Identyczne pod względem funkcjonalności rozwiązanie pokazał Razer, mowa o modelu Aether Monitor Light Bar. Tutaj jednak dostajemy więcej opcji montażu i sterowanie podśietlanym panelem dotykowym.

Propozycja ASUS-a trafi do sprzedaży jeszcze w tym roku w cenie 169 dolarów (około 669 złotych), zaś sprzęt Razera zadebiutuje w marcu w cenie 129 dolarów (około 515 złotych). To sporo biorąc pod uwagę, że chińscy producenci od dawna oferują podobne listwy w cenach o kilkaset złotych niższych...

Zobacz: To nie jest sprzęt dla tchórzy. Ryzyko jest spore

Zobacz: Ta miniaturowa płyta główna obsłuży flagowe procesory

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Tom's Hardware

Źródło tekstu: oprac. własne