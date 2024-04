ASUS ROG Keris II Ace, czyli myszka dla największych wyjadaczy

Jeśli szukasz lekkiego gryzonia o topowej specyfikacji to ASUS ma coś właśnie dla Ciebie. Konkurencja może się schować, ale tanio nie jest.

Każdy z nas ma inne wymagania co do peryferiów komputerów. Jest to zrozumiałe biorąc pod uwagę różnice w budowie naszego ciała, wygląd i usytuowanie stanowiska komputerowego czy to, jak korzystamy z PC. W końcu innego sprzętu potrzeba do przeglądania internetu, innego do pracy, a innego do grania.

ASUS oferuje rozdzielczość do 42 000 DPI

Nawet w ostatnim przypadku różne gatunki gier potrafią sporo zmienić. Jeśli jesteście fanami dynamicznych tytułów sieciowych to ASUS ma coś dla Was. Mowa o flagowym gryzoniu prezentowanym na CES 2024.

ASUS ROG Keris II Ace to bezprzewodowa myszka gamingowa o wymiarach 121 x 67 x 42 milimetrów i masie 54 gramów. W środku ukryto autorski sensor ROG AimPoint Pro oraz przełączniki optyczne o żywotności do 100 milionów kliknięć. Kształt przystosowany został do osób praworęcznych.

Czujnik oferuje rozdzielczość do 42 000 DPI, maksymalną prędkość do 750 IPS i przyśpieszenie do 50 G. Wbudowany akumulator pozwala nawet na 134 godzin zabawy non stop przy łączności Bluetooth bez włączonego podświetlenia LED. Jest też opcja podłączenia przewodu USB typu C.

To co dodatkowo wyróżnia tajwańska propozycję na tle konkurencji to bardzo wysoka częstotliwość raportowania. W przypadku łączności bezprzewodowej to 4000 Hz, zaś "po kablu" mowa już o 8000 Hz.

Myszka ASUS ROG Keris II Ace lada moment trafi do sprzedaży z sugerowaną ceną 179,99 euro, czyli około 775 złotych. Do wyboru jest czarna i biała wersja kolorystyczna. W komplecie dostajemy dodatkowo ślizgacze oraz zestaw taśm zwiększających chwytność myszy.

Źródło zdjęć: ASUS

Źródło tekstu: oprac. własne