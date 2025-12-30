Ten laptop świetnie sprawdzi się dla studenta, jak i na co dzień, a jest dziś w świetnej cenie

Chociaż rzecz jasna nie na najwyższych ustawieniach. Jak już jednak pisałem, nie jest to sprzęt dla gracza, chociaż z takimi dawniej kojarzyły się laptopy z logo tego producenta. MSI Modern 15 H to jednak coś, co zadowoli niejednego ucznia, pracownika biurowego, lub po prostu kogoś, kto potrzebuje domowego komputera. A dziś można go kupić za jedyne 2699 zł.

MSI Modern 15 H

Zacznijmy od ekranu. Dostajemy tu 15,6-calowy panel Full HD z matowym wykończeniem. Sercem urządzenia jest natomiast 10-rdzeniowy i 16-wątkowy układ Intel Core i7-13620H, którego wspiera 16 GB RAM DDR4 o taktowaniu 3200 MHz, dostępny w dwóch kościach po 8 GB. W razie potrzeb można go rozszerzyć aż do 64 GB, chociaż z tym w dzisiejszych czasach może być ciężko.

Na dane przeznaczono natomiat 512 GB NVMe. Nie zabrakło tu także slotu kart microSD, ani USB-C ze wsparciem dla PD i DP. Tym samym jednym kablem można go podpiąć do zasilania, monitora i zewnętrznych peryferiów. A to wszystko za jedyne 2699 zł.