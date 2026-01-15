Najlepszy smartfon Motoroli od 19 stycznia w Polsce. Cena kusi

Motorola signature to przedstawiciel nowej linii smartfonów, zaliczany przez producenta do klasy ultra premium. Zaprezentowany kilka dni temu telefon już 19 stycznia pojawi się w polskich sklepach, będzie także dostępny u dużych operatorów.

Motorola signature, czyli więcej niż Edge Ultra

Nowy model zastępuje wcześniejsze telefony z rodziny Edge Ultra, podwyższając przy tym poprzeczkę jakościową i specyfikacyjną. Wyróżnikiem nowego modelu jest wykorzystanie materiałów wyższej jakości – począwszy od ramki z aluminium klasy lotniczej, przez ekran chroniony szkłem Corning Gorilla Glass Victus 2, aż po unikatowe wykończenie materiałami inspirowanymi lnem (kolor grafitowy PANTONE Carbon) oraz splotem twillu (kolor oliwkowy PANTONE Martini Olive).

Producent przekonuje, że Motorola signature jest pod względem estetycznym najbardziej dopracowanym w historii marki smartfonem o klasycznej konstrukcji. Całość jest zamknięta w płaskiej obudowie o grubości 6,99 mm. Telefon spełnia również wysokie normy wytrzymałości, spełnia zarówno wymogi militarnego standardu MIL-STD-810H, jak i certyfikacji IP68/IP69.

Na przednim panelu znalazł się lekko zaokrąglony na brzegach ekran Extreme AMOLED o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości Super HD, odświeżany z częstotliwością do 165 Hz. Przy maksymalnej jasności 6200 nitów wyświetlacz bez problemu radzi sobie nawet w ostrym słońcu. Wierne odwzorowanie kolorów zapewnia certyfikacja PANTONE, a dodatkowym atutem jest obsługa technologii Dolby Vision.

Sercem Motoroli signature jest układ Snapdragon 8 Gen 5. Dostępna w Polsce wersja oferuje 16 GB pamięci RAM oraz 512 GB pamięci wewnętrznej w szybkim standardzie UFS 4.1. To także pierwszy smartfon marki wyposażony w system chłodzenia oparty na miedzianej siatce i ciekłym metalu.

Mocnym atutem nowości Motoroli może okazać się zestaw czterech aparatów 50 Mpix, wspieranych przez sztuczną inteligencję moto ai. Smartfon został wyposażony w następujące moduły:

matryca główna 50 Mpix (f/1.6) Sony LYTIA 828 z możliwością nagrywania w Dolby Vision,

z możliwością nagrywania w Dolby Vision, jednostka 50 Mpix Sony LYTIA 600 z teleobiektywem peryskopowym, 3-krotnym zoomem optycznym i funkcją 100× Super Zoom,

z teleobiektywem peryskopowym, 3-krotnym zoomem optycznym i funkcją 100× Super Zoom, aparat ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.0) z polem widzenia 122°,

przedni aparat selfie 50 Mpix (f/2.0) z matrycąSony LYTIA 500.

Możliwości foto i wideo Motoroli signature zostały docenione przez DXOMARK, który przyznał smartfonowi aż 164 punkty oraz oznaczenie DXOMARK Gold Label 2026. Przekłada się to na 6. pozycję w globalnym rankingu – jednocześnie signature jest jednym z dwóch modeli w TOP 10 dostępnych w cenie poniżej 1000 euro.

Smartfon wykorzystuje ogniwo krzemowo-węglowe o pojemności 5200 mAh, co przekłada się na około 52 godziny pracy na jednym ładowaniu przy zrównoważonym scenariuszu użytkowania. Bateria wspiera szybkie ładowanie w standardzie TurboPower 90 W (przewodowo) oraz 50 W (bezprzewodowo), a jej trwałość wynosi do 1200 pełnych cykli ładowania.

Motorola signature pracuje pod kontrolą Androida 16, a producent obiecuje 7-letni okres gwarantowanych aktualizacji.

Dostępność i cena w Polsce

Motorola signature (16/512 GB) wkracza do Polski w cenie 4299 złotych. Sprzedaż urządzenia rozpocznie się już 19 stycznia i można je będzie kupić w showroomie Lenovo i Motorola w Warszawie oraz u oficjalnych partnerów marki: RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, X-kom, Komputronik, Neonet, Sferis, Max Electro, Delkom oraz w sklepie internetowym eLenovo. Motorola signature trafi również do oferty operatorów: Plus, Play, T-Mobile oraz Orange.

Kupując smartfon motorola signature między 19 stycznia a 31 grudnia 2026 roku, nabywca może dołączyć do programu motorola Loyalty+ i odzyskać do 50% zapłaconej ceny. Wystarczy zarejestrować zakup w ciągu 15 dni, a po upływie 12-18 miesięcy wymienić urządzenie na nowy model marki Motorola. Regulamin programu dostępny będzie od 19 stycznia na stronie Motorola Polska.

Wszyscy nabywcy modelu motorola signature będę mogli skorzystać z oferty promocyjnej obejmującej 6-miesięczny okres bezpłatnego dostępu do usługi AI Perplexity Pro.