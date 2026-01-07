Sprzęt

Motorola Signature już w styczniu w Polsce. Oto szczegóły nowego flagowca

Motorola pokazała na targach CES 2026 zapowiadane wcześniej nowości. Najważniejszą z nich jest smartfon Motorola Signature, reprezentujący nową linię smartfonów klasy ultra premium. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 11:12
0
Motorola Signature już wcześniej pojawiała się w licznych zapowiedziach, jako zamiennik modeli z serii Edge Ultra, więc jej najważniejsze cechy nie były już dla nas tajemnicą. Urządzenie wyróżnia się bardzo płaską obudową o grubości 6,99 mm z ramką z aluminium klasy lotniczej. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Dostępne są dwa warianty kolorystyczne: PANTONE Martini Olive (wykończony materiałem inspirowanym splotem twillu w złocisto-zielonym odcieniu) oraz PANTONE Carbon (pokryty materiałem inspirowanym lnem w odcieniu głębokiego granatu).

Obudowa Motoroli Signature spełnia militarny standard wytrzymałości MIL-STD-810H. Smartfon ma też certyfikację IP68/IP69 w zakresie odporności na kurz oraz wodę, również pod wysokim ciśnieniem.

Motorola Signature wykorzystuje ekran Extreme AMOLED o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości Full HD+. Wyświetlacz osiąga szczytową jasność do 6200 nitów i częstotliwość odświeżania do 165 Hz. Panel wyróżnia się certyfikacją Pantone gwarantującą wierne odwzorowanie kolorów oraz obsługuje technologię Dolby Vision. Ekran zabezpieczono szkłem Corning Gorilla Glass Victus 2.

Sercem modelu Signature jest układ Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) z dedykowanym silnikiem AI. Za szybką pracę odpowiada także do 16 GB RAM-u LPDDR5X RAM oraz nawet 1 TB pamięci masowej UFS 4.1. Motorola Signature to pierwsze urządzenie marki z nowym systemem chłodzenia opartym na miedzianej siatce i ciekłym metalu, co pozwala utrzymać kulturę pracy układu SoC pod obciążeniem. Urządzenie obsługuje zaawansowane funkcje moto ai, dostępne w języku polskim.

W sekcji foto Motorola Signature znalazły się cztery aparaty z matrycami 50 Mpix. Możliwości fotograficzne potwierdza certyfikat DXOMARK Gold Label. Zestaw aparatów obejmuje:

  • Główny aparat 50 Mix z sensorem Sony LYTIA 828, umożliwiający nagrywanie w Dolby Vision, wideo 8K, tryb 4K slow motion oraz certyfikację Pantone Validated dla wiernego odwzorowania kolorów.
  • Aparat 50 Mpix (Sony LYTIA 600) z teleobiektywem peryskopowym (ogniskowa 71 mm), zoomem optycznym 3x i funkcją 100x Super Zoom Pro
  • Ultraszerokokątny aparat 50 Mpix z polem widzenia 122 stopni, oferujący również funkcję aparatu makro.
  • Przedni aparat 50 Mpix z sensorem Sony LYTIA 500 z technologią Quad Pixel, zapewniający nagrywanie wideo w jakości 4K

Motorola Signature wykorzystuje baterię krzemowo-węglową o pojemności 5200 mAh. Smartfon obsługuje szybkie ładowanie przewodowe 90 W TurboPower oraz bezprzewodowe 50 W. Bateria wytrzymuje do 1200 cykli ładowania.

Motorola zapewnia dla modelu Signature 7-letnie aktualizacje zabezpieczeń w cyklu dwumiesięcznym oraz 7 kolejnych wersji systemu operacyjnego począwszy od Androida 16.  Przewidziano też usługę concierge na żądanie, oferującą ekskluzywny dostęp do luksusowych doświadczeń w podróżach, gastronomii i wydarzeniach. Zostanie udostępniona jeszcze w tym roku.

Motorola Signature jeszcze w styczniu pojawi się w Polsce. Cena smartfonu w naszym kraju zostanie ujawniona w dniu jego oficjalnego debiutu.

Zródła zdjęć: Motorola
Źródła tekstu: Motorola