Składany smartfon nie musi kosztować fortuny. Tego kupisz za 1999 zł

Czasy jednak się zmieniły, a i doszły promocje. Tym samym Motorola Razr 60 5G może być Wasza za jedyne 1999 zł, czyli w cenie przyzwoitego średniaka. Co więcej: tym właśnie ona jest: przyzwoitym średniakiem, którego możecie złożyć w pół. Oczywiście to nie jest cena wyjściowa, a efekt promocji. Normalnie smartfon ten kosztuje 2499 zł.

Motorola Razr 60 5G w cenie 1999 zł, czyli okazja na taniego składaka

Co my tu mamy? Otóż dwa ekrany, z czego ten główny to elastyczny panel LTPO AMOLED o rozmiarze 6,9-cala, odświeżaniu 120 Hz, rozdzielczości Full HD+ i jasności do 3000 nitów. Drugi to natomiast 3,6-calowy AMOLED o rozdzielczości 1056 × 1066 pikseli, jasności do 1700 nitów i z odświeżaniem 90 Hz. Jest jednak jedynie ekran zewnętrzny: przydatny do wyświetlania powiadomień, kiedy klapka jest zamknięta, oraz do robienia zdjęć selfie podwójnym aparat 50 / 13 MPix, który jest w niego wtopiony.

Sercem urządzenia jest natomiast ośmiordzeniowy układ 5G Mediatek Dimensity 7400X, którego wspiera 8 GB RAM. Na pliki przeznaczono natomiast 256 GB pamięci wbudowanej UFS 2.2. Jak na składaka znajdziemy tu naprawdę przyzwoitą baterię 4500 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym do 30 W i bezprzewodowym do 15 W.